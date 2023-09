La marque Engwe s'est spécialisée dans les vélos électriques de type Fat Bike, avec de grosses roues crantées capables d'affronter divers terrains et de solides batteries pour assurer une belle autonomie.

Leur polyvalence permet de les utiliser au quotidien ou occasionnellement, pour aller au travail ou simplement le plaisir d'une balade sur voies carrossables ou non. Différentes configurations sont proposées avec cadre pliant ou non, suspension plus ou moins élaborée et différentes capacités de batterie, le tout à des tarifs très raisonnables.

Engwe EP-2 Pro

La valeur sûre de la gamme est représentée par le modèle Engwe EP-2 Pro que nous avons d'ailleurs déjà testé et qui offre un cadre pliant et de grosses roues crantées de 20 pouces. Son moteur 750 W à l'arrière et sa batterie de 624 Wh permettent de dépasser les 100 kilomètres d'autonomie mais aussi de transporter de solides charges utiles sur son porte-bagages.

Le vélo électrique Engwe EP-2 Pro est disponible sur Geekbuying au petit prix de 887 € avec le code GKB23SSC7 à entrer lors de la commande et une livraison rapide et gratuite depuis l'Europe.

Engwe Engine Pro

Avec sa double suspension, ses freins à disque hydrauliques, une batterie un peu plus consistante de 768 Wh et son système de récupération d'énergie, le vélo Engwe Engine Pro ajoute un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires par rapport au EP-2 Pro tout en conservant le cadre pliant et les roues crantées de 20 pouces.

Le modèle Engwe Engine Pro profite d'une promotion sur Geekbuying qui place son prix à 1366 € grâce au code GKB23SSC7 à entrer lors de la commande, avec une livraison gratuite depuis l'Europe.

Engwe X24

Parmi les derniers ajouts dans la gamme Engwe et avec un style différent, le vélo électrique Engwe X24 monte en gamme en passant à des pneus 24 pouces avec un cadre pliant tout suspendu (fourche, centre du cadre, amortisseur arrière), un moteur électrique encore plus puissant et un système de double batterie pour une autonomie étendue allant jusqu'à 150 kilomètres.

Le vélo électrique Engwe X24 est à seulement 1686 € via le code GKB23SSC7 à entrer durant la commande, et avec toujours la livraison gratuite depuis l'Europe.

Engwe E26

Enfin, le vélo électrique Engwe E26 constitue l'alternative avec cadre fixe et au style VTT / vélo de montagne. Armé de gros pneus 26 x 4 pouces, il peut affronter divers terrains et dispose de freins à disque hydrauliques.

Avec son moteur 250W et sa batterie de 728 Wh, il est crédité d'une autonomie allant jusqu'à 140 kilomètres et peut tracter jusqu'à 150 kg, entre pilote et son large porte-bagages.

Le modèle Engwe E26 est proposé avec cadre vélo de montagne ou cadre bas et à des tarifs spéciaux sur Geekbuying avec livraison rapide et gratuite depuis l'Europe :