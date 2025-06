Des chercheurs de l'Université de Glasgow, au Royaume-Uni, ont publié une nouvelle étude qui pourrait débloquer le potentiel des éoliennes sans pales. En utilisant des simulations informatiques, ils ont identifié pour la première fois le design idéal qui allie production d'énergie maximale et sécurité structurelle. Cette découverte ouvre la voie à une nouvelle génération d'énergie éolienne, plus discrète, plus sûre, et parfaitement adaptée à nos villes.

Qu'est-ce qu'une éolienne sans pales ?

C'est une éolienne qui ne tourne pas. Elle ne ressemble pas à un moulin à vent géant, mais plutôt à un simple mât cylindrique. Elle produit de l'électricité non pas grâce à la rotation d'hélices, mais en oscillant avec le vent. Ce phénomène physique, appelé "vibration induite par vortex", se produit lorsque le vent s'écoule autour du mât, créant des tourbillons qui le font vibrer. Cette oscillation est ensuite convertie en électricité. Les avantages sont immenses : l'installation est silencieuse, compacte, sans danger pour les oiseaux, et avec moins de pièces mobiles, elle nécessite beaucoup moins d'entretien.

Quelle est la découverte majeure de cette étude ?

Jusqu'à présent, cette technologie en était encore au stade expérimental, avec des prototypes peu performants. L'équipe de l'Université de Glasgow a utilisé la puissance de calcul des ordinateurs pour simuler des milliers de designs différents et trouver la "recette parfaite". Le résultat est un modèle optimisé : un mât de 80 cm de haut sur 65 cm de large, capable de produire en toute sécurité jusqu'à 460 watts. C'est plus de quatre fois plus puissant que les meilleurs prototypes existants, qui plafonnaient à 100 watts. Fait intéressant, l'étude a montré que le design le plus efficace n'est pas celui qui peut générer le plus de puissance brute (certains modèles pouvaient atteindre 600 watts mais se briseraient), mais celui qui trouve le "juste milieu" entre production et solidité.

À quoi va servir cette avancée ?

Cette découverte est une véritable feuille de route pour les industriels. Elle supprime une grande partie des tâtonnements et des coûts liés à la recherche et au développement. Selon le Dr Wrik Mallik, l'un des auteurs de l'étude, ces résultats pourraient permettre de "faire passer les éoliennes sans pales des expérimentations locales à de véritables générateurs pour les réseaux nationaux". L'équipe de recherche envisage déjà de travailler sur des modèles plus grands, capables de dépasser 1 kilowatt, et d'explorer l'utilisation de "métamatériaux" pour encore améliorer leur efficacité. C'est un pas de géant pour l'avenir de l'énergie renouvelable en milieu urbain.

Les réponses à vos questions



Comment fonctionnent ces éoliennes exactement ?

Elles exploitent un phénomène aérodynamique appelé "vibration induite par vortex". Quand le vent passe autour du mât, il crée des tourbillons qui le font se balancer d'avant en arrière. Si la fréquence de ce balancement correspond à la fréquence de résonance naturelle du mât, le mouvement est très fortement amplifié. C'est cette énergie vibratoire qui est ensuite transformée en électricité.

Cette technologie est-elle déjà utilisée ?

Elle est encore à un stade de recherche et développement très précoce. Il existe quelques prototypes et des expérimentations, comme celle menée par BMW sur son site MINI à Oxford. Cependant, cette étude de l'Université de Glasgow est l'une des premières à fournir un modèle de conception optimisé qui pourrait accélérer une production industrielle.

Quels sont les avantages par rapport à une éolienne classique ?

Les avantages sont nombreux, surtout pour une installation en ville. Elles sont beaucoup plus silencieuses, prennent moins de place au sol, ne présentent aucun danger pour les oiseaux et la faune, et leur conception simple avec moins de pièces mobiles devrait réduire considérablement les coûts et les besoins en maintenance.