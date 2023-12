Comme chaque année, Epic Games compte bien célébrer No"el avec ses utilisateurs tout en les gâtant. La période de fin d'année est donc une fois de plus l'occasion pour la plateforme de lancer non seulement des soldes, mais également d'offrir des jeux à toutes et tous.

Sur les deux prochaines semaines, ce sont ainsi 17 jeux qui seront proposés gratuitement aux joueurs au rythme d'un par jour. Le premier jeu proposé est une extension pour Destiny 2 : Collection Héritage qui intègre 3 DLC : La Reine Sorcière, Au delà de la Lumière et Bastion des Ombres. Le pack est habituellement proposé au tarif de 59,99€

Ce n'est qu'à compter du 20 décembre que l'on pourra récupérer un nouveau jeu par jour sur les 16 jours qui suivent, chaque titre n'étant récupérable que pendant 24h. Le point d'orgue devrait intervenir le 4 janvier avec un titre AAA disponible pendant une semaine.

En marge de ces cadeaux, on peut également profiter de réductions sur une grande partie des titres proposés au sein du store.