L'éditeur Epic Games s'est promis de bousculer le marché du jeu vidéo et de plus particulièrement s'attaquer aux géants en position de monopole et d'abus de position dominante. Après s'être attaquée à Apple, c'est donc désormais au tour de Google et de Samsung d'être assignés en justice.

Selon Epic Games, Samsung activerait par défaut son "Auto Blocker" dans le navigateur Internet proposé sur ses smartphones, module qui empêcherait ainsi l'installation d'applications en dehors des boutiques propres à la marque (Samsung Galaxy Store) et de Google (Play Store).

Cette situation va à l'encontre de la décision de justice rendue en décembre 2023 en Californie qui estime que Google ni aucune autre marque n'est en droit de verrouiller l'installation d'applications depuis une quelconque source, en vertu des lois antimonopolistiques.

Epic a donc de nouveau saisi la justice américaine pour tenter de faire appliquer le droit tout en dénonçant une pratique anticoncurrentielle de plus, organisée par les fabricants de smartphones.

Car les fabricants trouvent un intérêt à verrouiller l'installation d'APKs tierces ou autres plateformes : ils proposent leurs propres plateformes avec un système de commissions identique à celui de l'App Store et du Play Store...

Epic Games demande ainsi des dommages et intérêts à Samsung et Google pour la situation en vue de compenser le manque à gagner lié au blocage de son application, dénonçant également des pratiques illégales et préjudiciables aux développeurs comme aux utilisateurs.