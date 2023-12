" Le verdict rendu aujourd'hui est une victoire pour les développeurs d'applications et les consommateurs du monde entier. Il prouve que les pratiques de l'app store de Google sont illégales et que Google abuse de son monopole pour soutirer des frais exorbitants, étouffer la concurrence et réduire l'innovation ", écrit Epic Games.

Trois ans après le lancement de la procédure en justice aux États-Unis, le patron d'Epic Games souligne que " les jurés se sont prononcés contre le monopole de Google Play sur tous les chefs d'accusation. " En précisant que le travail du tribunal sur des changements à opérer pas Google commencera en janvier prochain, Tim Sweeney ajoute sur X : " Merci à tous pour votre soutien ! Libérez Fortnite ! "

Victory over Google! After 4 weeks of detailed court testimony, the California jury found against the Google Play monopoly on all counts. The Court’s work on remedies will start in January. Thanks for everyone’s support and faith! Free Fortnite! https://t.co/ITm4YBHCus — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 12, 2023

Les jurés ont estimé que Google détient un pouvoir de monopole sur le marché de la distribution d'applications Android (Google Play Store) et sur les services de paiement dans les applications (Google Play Billing), et que ce monopole a été obtenu et entretenu via des mesures anticoncurrentielles.

Des accords secrets ont pesé dans la décision

Des accords conclus entre Google et d'autres entreprises, comme certains développeurs de jeux vidéo et des fabricants de smartphones, sont pointés du doigt pour des " restrictions déraisonnables au commerce. " Par exemple, afin de conserver des jeux sur le Play Store, regrouper des applications et services sur des appareils, assouplir des règles tarifaires.

The Verge analyse que les accords secrets de partage des revenus sont une grande différence par rapport à l'affaire Epic Games contre Apple. " Les cadres de Google pensaient en interne qu'ils étaient conçus pour empêcher les boutiques d'applications concurrentes de se développer. […] Google avait peur d'Epic Games en particulier. "

Dans son procès similaire contre Apple avec l'App Store et le système de paiement d'Apple, Epic Games n'avait pas été en mesure de prouver l'abus de position dominante du groupe de Cupertino. Il avait néanmoins obtenu un changement des règles de l'App Store, afin d'autoriser la présence d'un système de paiement alternatif.

Google va faire appel

" Nous avons l'intention de contester le verdict. Android et Google Play offrent plus de choix et d'ouverture que n'importe quelle autre plateforme mobile majeure ", a réagi Google.

" Le procès a clairement montré que nous sommes en concurrence féroce avec Apple et son App Store, ainsi qu'avec les boutiques d'applications sur les appareils Android et les consoles de jeu. Nous continuerons de défendre le modèle commercial d'Android, et nous restons profondément attachés à nos utilisateurs, nos partenaires et l'écosystème Android dans son ensemble. "