Epic Games, la société à l'origine du moteur Unreal Engine et du très populaire Fortnite a annoncé devoir se lancer dans une restructuration interne impliquant la réduction de pas moins de 16% de ses effectifs.

Au total, ce sont 870 collaborateurs d'Epic Games qui seront ainsi licenciés, mais la restructuration concerne également de se séparer de BandCamp, société rachetée en 2022 qui se spécialise dans la musique en ligne, ainsi que de la société SuperAwesome.

Fortnite ne génère plus assez de revenus

Tim Sweeney, fondateur d'Epic Games explique ainsi dans un communiqué que le groupe dépense, depuis trop longtemps, plus d'argent qu'il n'en gagne. Les frais engagés dans le développement de Fortnite et dans l'Epic Games Store et ses jeux gratuits pèsent de plus en plus sur les finances du groupe, sans toutefois réussir à amorcer un retour sur investissement durable.

Ce serait surtout la croissance des revenus générés par Fortnite qui aurait drastiquement ralenti ces derniers mois : pour attirer, le jeu s'est lancé dans divers partenariats avec des franchises d'ampleur ou des personnalités, avec des frais qui explosent de plus en plus. Le jeu n'est donc plus aussi rentable qu'avant.

Cette restructuration se fait immédiatement sentir du côté des joueurs puisqu'en parallèle de l'annonce, Epic Games a révisé sa tarification concernant les microtransactions. Dans Fortnite, le prix des 1000 V-bucks passe ainsi de 7,99€ à 8,99€.

On peut également expliquer en partie le ralentissement de l'attrait pour Fortnite par l'indisponibilité du titre sur iOS autrement que par le Cloud gaming, et l'indisponibilité sur le Google Play Store, deux freins majeurs au titre pour les joueurs.