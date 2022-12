L'Epic Games Store propose depuis plusieurs jours un jeu mystère gratuit à télécharger chaque jour. La pièce maîtresse de l'offre était le jeu Death Stranding offert le 25 décembre et certains chanceux ont pu profiter d'un bug qui mettait en avant initialement la version Director's Cut du jeu, au lieu de la version de base.

Si vous l'avez manqué ou si vous souhaitez compléter la collection des jeux à télécharger gratuitement, l'offre de ce 27 décembre vous intéressera si vous appréciez le genre FPS qui bouge dans tous les sens.

L'essence du FPS

Décors minimalistes mais largement destructibles, animations et action très rapides, le titre Severed Steel va mettre vos sens en éveil en se concentrant sur l'essentiel : éviter les balles, sauter et courir dans un environnement hostile et tirer dans tous les sens.

Severed Steel se joue en solo et mise sur son style minimaliste et une IA non scriptée pour offrir des batailles épiques, d'autant que l'héroïne n'a qu'un bras mais bien des talents.

Et pour faire durer le plaisir, le titre propose également un éditeur de niveaux dont les créations pourront être partagées avec la communauté. Severed Steel est proposé en téléchargement gratuit jusqu'au 28 décembre 17h sur l'Epic Games Store.

Il suffira de disposer d'un compte (à créer gratuitement) pour récupérer le titre et le retrouver dans la bibliothèque. Le jeu est conservé de façon permanente.