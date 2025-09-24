Le rendez-vous est devenu une institution pour les joueurs PC. L'Epic Games Store maintient sa généreuse tradition en offrant deux nouveaux jeux gratuits du 18 au 25 septembre 2025.

La sélection de la semaine met à l'honneur des pépites indépendantes qui sortent des sentiers battus : l'aventure onirique et artistique Samorost 2 et le jeu de survie multijoueur Project Winter, où la paranoïa est votre pire ennemie.

Quelle est cette aventure poétique offerte par l'Epic Games Store ?

Le premier cadeau de la semaine est une porte ouverte sur un univers unique. Le jeu Samorost 2 est une création du studio Amanita Design, connu pour son style visuel inimitable.

Dans ce jeu d'aventure en point-and-click, vous incarnez un petit gnome de l'espace dont le chien a été kidnappé par des extraterrestres. S'ensuit une quête de sauvetage à travers des tableaux qui ressemblent à des collages surréalistes animés, le tout porté par une ambiance sonore envoûtante et un humour absurde. Une véritable expérience artistique à ne pas manquer.

Quel est le principe de Project Winter, le second cadeau ?

Changement radical d'ambiance avec le second titre. Project Winter est un jeu de survie et de jeu de manipulation sociale pouvant accueillir jusqu'à 8 joueurs en ligne. Le principe est simple : un groupe de survivants doit collaborer pour affronter un environnement glacial et hostile.

Mais le véritable danger vient de l'intérieur, car des traîtres se cachent parmi vous, avec pour seul objectif de saboter les efforts du groupe. Communication, confiance et trahison sont au cœur de ce jeu haletant, souvent comparé à Among Us dans un décor beaucoup plus sombre.

Quels seront les prochains jeux gratuits sur la plateforme ?

La générosité ne s'arrête pas là. Dès le 25 septembre à 17h, deux autres productions indépendantes prendront le relais. Le premier sera Eastern Exorcist, un action-RPG en 2D très stylisé, inspiré des peintures traditionnelles chinoises à l'encre, qui vous plongera dans un univers de folklore et de démons.

Le second, au nom à rallonge, Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy, est un point-and-click humoristique et coloré basé sur une série d'animation brésilienne. Une fois de plus, la variété est au rendez-vous.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les jeux offerts sont-ils vraiment gratuits pour toujours ?

Oui. Une fois que vous ajoutez un jeu gratuit à votre bibliothèque Epic Games durant sa semaine de disponibilité, il vous appartient définitivement. Vous pouvez le télécharger et y jouer quand vous le souhaitez, sans aucune limite de temps.

Samorost 2 est-il accessible à tous les joueurs ?

Absolument. C'est un jeu d'aventure et de puzzle qui ne repose sur aucun dialogue. La progression se fait par l'observation, la logique et l'expérimentation. Son style artistique unique et son gameplay intuitif en font une excellente porte d'entrée dans l'univers du jeu indépendant.

Faut-il un abonnement pour récupérer ces jeux ?

Non, aucun abonnement n'est nécessaire. Il suffit de posséder un compte Epic Games, dont la création est entièrement gratuite. Les jeux sont ensuite récupérables via le lanceur Epic Games Store sur PC ou directement sur le site web.