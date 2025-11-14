Le rendez-vous est devenu une institution pour les joueurs PC. Chaque jeudi à 17h, l'Epic Games Store dégaine ses nouveaux cadeaux. Après Felix The Reaper la semaine dernière, la boutique met les bouchées doubles.

Du 13 au 20 novembre 2025, ce sont trois titres radicalement différents qui sont à récupérer gratuitement : ScourgeBringer, Songs of Silence, et Zero Hour.

Le premier jeu est-il fait pour les fans de Dead Cells ?

Absolument. ScourgeBringer est le premier des trois titres offerts cette semaine sur l'Epic Games Store. C'est un roguelite français (Flying Oak Games) qui a fait sensation. On y incarne Kyhra, une guerrière agile chargée d'explorer un monde en ruine.

Le gameplay est ultra-fluide, nerveux, et basé sur le mouvement permanent. C'est un véritable ballet de coups d'épée, de dashs et d'esquives, soutenu par un pixel art stylisé. Un titre exigeant, idéal pour les amateurs de défis.

Quelle est cette pépite stratégique ?

Changement total d'ambiance avec Songs of Silence. C'est le deuxième des jeux de la semaine. Il s'agit d'un jeu de stratégie au tour par tour, mais avec des combats en temps réel, qui se distingue par sa direction artistique somptueuse inspirée de l'Art nouveau.

Dans un univers de fantasy scindé entre lumière et ténèbres, vous devez gérer vos armées, conquérir des cités et administrer vos ressources. Le système de cartes de bataille ajoute une dimension tactique originale. Une superbe porte d'entrée pour les amateurs de stratégie.

Que vaut le FPS tactique Zero Hour ?

Le troisième cadeau gratuit est pour les fans de tension. Zero Hour est un FPS tactique pur et dur, inspiré de SWAT 4 ou Ready or Not. Pas question de foncer. Le titre mise tout sur la coopération, la planification et le réalisme.

Il propose des missions en coop et des affrontements 5 contre 5 (désamorçage, otages). La communication est la clé. Ces trois jeux sont dispos jusqu'au 20 novembre, date à laquelle ils seront remplacés par Zoeti, un roguelike poker.

Foire Aux Questions (FAQ)

Comment récupérer ces jeux ?

Il faut avoir un compte Epic Games Store et se connecter au lanceur (ou au site web) entre le 13 novembre (17h) et le 20 novembre (17h). Une fois "achetés" (gratuitement), ils restent dans votre bibliothèque à vie.

ScourgeBringer est-il difficile ?

Oui, c'est un roguelite très exigeant. Il est souvent comparé à Dead Cells pour sa fluidité et son niveau de défi, récompensant la précision et les réflexes rapides.

Zero Hour est-il jouable en solo ?

Il est fortement axé sur le multijoueur (Coop ou 5v5). L'expérience solo est très limitée. Il est conçu pour la coordination d'équipe et la communication vocale pour être apprécié.