C'est désormais un classique. Le portail Epic Games Store associe le lancement de ses Méga Soldes avec une thématique du jeu mystère offert en téléchargement gratuit, généralement tous les jeudis (il y a parfois des exceptions selon les titres offerts).

Les Méga Soldes, avec leur lot de promotions et de bonnes affaires, ont commencé ce 16 mai, ce qui a été l'occasion d'annoncer le premier jeu mystère d'une série qui s'étendra jusqu'à 13 juin.

Et le premier jeu mystère est...

Et pour commencer, Epic ne fait pas dans la dentelle en proposant le titre Dragon Age : Inquisition - Game of The Year Edition, troisième opus de la franchise de Bioware.

Pas tout récent (sorti en 2014) mais riche en aventures dans un monde fantastique, ce RPG joue la carte du monde ouvert et de l'évolution du personnage en fonction de ses choix qui joueront sur le destin du monde Thédas, attaqué de toutes parts par des forces obscures.

4 jeux AAA attendus durant les Méga Sales d'Epic

La version GOTY comprend le jeu de base et l'ensemble de ses extensions et divers butins pour personnaliser l'apparence du personnage. Le nom du premier jeu avait déjà transpiré avant l'heure, notamment chez Dealabs via billbil-kun.

we’ll just leave this here pic.twitter.com/XMjWrsAOgP — Epic Games Store (@EpicGames) May 14, 2024

Les prochains jeux mystères ne sont pas encore connus mais ils devraient compter 4 titres AAA à récupérer gratuitement ces prochaines semaines. Sur son compte X, Epic Games Store a laissé des indices qui restent à déchiffrer, même si l'un des titres à venir pourrait être Watch Dogs Legion.