Conséquence d'une longue bataille pour s'opposer aux portails fermés de Google et Apple, le portail Epic Games Store a fini par prendre forme sur Android et iOS durant le mois d'août 2024.

Cette version mobile ne comportait jusqu'à présent que les jeux d'Epic, c'est à dire Fortnite, qui a fait par la même occasion son grand retour sur iPhone, Rocket League et Fall Guys qui faisait une première incursion sur les premiers smartphones.

Epic avait promis d'ouvrir par la suite son portail à des développeurs tiers et voici donc venir une première fournée de 17 jeux Android et 15 jeux iOS accessibles depuis l'Epic Games Store mobile.

Comme sur le portail PC, Epic proposera régulièrement des titres à récupérer gratuitement. Cela commence tout de suite avec Dungeon of the Endless : Apogee offert jusqu'au 20 février.

Trop de freins avant d'installer le portail et les jeux

Pour accéder au portail Epic Games Store sur smartphone, inutile de chercher sur les portails Google Play Store ou App Store, il suffit de se rendre sur cette page Web et de scanner le QR Code pour installer l'application.

Attention, le logiciel étant proposé hors portail, et donc sans passer par les processus de vérification habituels, le smartphone Android ou iOS pourra lancer des messages alarmants sur des risques de sécurité et il faudra peut-être cocher quelques cases pour permettre l'installation.

Cela vaudra aussi pour l'installation des jeux du portail et il pourra être nécessaire de désactiver (au moins ponctuellement) le paramètre de blocage automatique d'installation des applications.

Epic se plaint d'ailleurs ouvertement dans un billet de blog de ces mesures destinées à effrayer l'utilisateur et le maintenir sur les portails de téléchargement officiels. Malgré l'obligation imposée par l'UE de faire une place aux portails alternatifs, Google et Apple ne joueraient pas le jeu et feraient tout pour décourager les utilisateurs d'aller voir ailleurs.

Epic fait observer qu'Apple ajoute par exemple une mini-commission chaque fois qu'une application est installée sur un iPhone ou un iPad une fois que le nombre de téléchargements a dépassé le million, constituant une charge financière même en dehors de l'App Store.

La lutte des portails alternatifs continue

Le portail annonce qu'il compensera ce prélèvement pour les développeurs entrant dans le programme des jeux gratuits sur l'Epic Games Store tout en soulignant que ce n'est pas une mesure viable sur le long terme, pour Epic comme pour les autres portails alternatifs et que la Commission européenne devra agir pour mettre fin à ces pratiques de contournement.

Un nombre d'étapes délirant et des messages inquiétants avant d'installer le portail Epic Games Store mobile sur Android et iOS

Epic comptabilise 29 millions de téléchargements depus le lancement du portail Epic Games Store mobile, bien en-deça des 100 millions de téléchargements espérés à fin 2024.

La moitié des utilisateurs tentés par le portail Epic Games Store auraient renoncé à installer des applications depuis le portail face à la multiplication des messages d'alerte et à la complexité de la procédure d'installation. Par ailleurs, 5 millions de tentatives d'installation de l'application Epic auraient été bloquées par le navigateur d'Apple et son OS mobile au sein de l'UE.