Face à la plateforme rivale Steam qui a encore battu son record d'utilisateurs il y a peu à 30 millions d'amateurs de jeux et d'interactions ludiques il y a peu, Epic Games propose chaque semaine un ou plusieurs jeux gratuits.

Cela va des petits jeux indépendants aux packs pour MMORPG en passant parfois par de grandes productions. Cette semaine, le titre gratuit entre dans cette dernière catégorie et va vous faire voyager loin dans l'espace pour retrouver l'univers d'une grande franchise.

Dogfights dans l'espace

L'Epic Games Store propose ainsi Star Wars : Squadrons en téléchargement gratuit, un jeu qui vous met dans la peau d'un pilote de X-Wing ou de chasseur TIE amené à remplir diverses missions dans la lutte opposant la nouvelle République et l'Empire.

Le scénario se déroule après le Retour du JEDI et amènera à maîtriser le pilotage, faire évoluer sa carrière et manier des engins spéciaux comme les bombardiers de chaque faction.

L'aventure se joue principalement en solo et permet de croiser différents personnages emblématiques de Star Wars mais elle comprend aussi un volet multijoueur (en 5 vs 5) et il existe une version en réalité virtuelle pour les possesseurs de casques VR.

Comment l'obtenir gratuitement ?

Pour obtenir gratuitement Star Wars : Squadrons, d'une valeur habituellement de 40 €, il suffit de disposer d'un compte Epic et de cliquer sur le bouton Obtenir dans la page de présentation du jeu.

Il faudra ensuite lier un compte Origin (EA) pour pouvoir jouer. Attention, le titre sorti en 2020 demande des ressources et du stockage. Le téléchargement gratuit de Star Wars : Squadrons est possible jusqu'au 1er décembre 17h.