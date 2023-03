Epic Games a présenté une démo technique incroyable de son prochain moteur de jeu Unreal Engine 5.2 lors de la conférence State of Unreal 2023.

La démo, nommée Electric Dreams, est désormais accessible en ligne pour tous les fans de jeux vidéo. Nous avions déjà vu, dernièrement, une démonstration sur le potentiel du moteur graphique Unreal Engine 5 mais l'Unreal Engine 5.2 n'a rien à voir avec son prédécesseur. En effet, ce dernier propose plusieurs fonctionnalités de pointe, dont "Substrate", une nouvelle technologie de gestion des matériaux, et "PCG", un système de génération procédurale intégré à l'éditeur.

Substrate, PCG ?

Substrate est un outil révolutionnaire de gestion des matériaux qui permet aux développeurs de créer des graphismes et des effets spéciaux plus avancés. Il autorise notamment la création de textures en haute résolution, des effets de particules dynamiques, et plus encore.

PCG, quant à lui, offre aux développeurs la possibilité de générer du contenu procédural, permettant ainsi de créer des mondes entiers de manière plus rapide et plus aisée (bientôt un ChatGPT de dev' ?).

En outre, l'Unreal Engine 5.2 présente des améliorations significatives en matière de compilation des shaders, ce qui réduit les problèmes de compilation des PSO / shaders dans les jeux. Le studio travaille également sur un support natif de l'éditeur Unreal pour les processeurs Apple Silicon (bonne nouvelle pour vous, les Apple addicts).

Epic Games invite les développeurs à tester la version preview de l'Unreal Engine 5.2 et à signaler tout problème avant la sortie de la version finale, qui n'a pas encore été dévoilée. Ces avancées technologiques majeures promettent des expériences de jeu plus immersives et réalistes pour les joueurs, tout en facilitant le travail des développeurs. L'Unreal Engine 5.2 est donc une version très attendue qui pourrait bien redéfinir l'avenir du jeu vidéo.