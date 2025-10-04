De plus en plus, la guerre moderne s'exprime dans les cieux, où des nuées de drones économiques sont aptes à submerger les systèmes de défense conventionnels. Face à cette menace, la compagnie de défense américaine Epirus a récemment dévoilé une solution redoutable : le système Leonidas, une arme à énergie dirigée qui ne projette pas de munitions classiques, mais des micro-ondes.

Lors d'une présentation réslisée en direct dans l'Indiana, l'engin a réussi à neutraliser tous les 61 drones ciblés, y compris un essaim de 49 appareils en une seule impulsion.

Comment une arme peut-elle « désactiver » des drones à distance ?

Le système Leonidas est équipé d'une technologie de micro-ondes à haute puissance (HPM) qui lui permet de délivrer un faisceau d'énergie capable de détruire littéralement les circuits électroniques des drones en vol.

La grande nouveauté d'Epirus est l'emploi de semi-conducteurs au nitrure de gallium (GaN) en remplacement des traditionnels tubes à vide (magnétrons). Cette évolution offre la possibilité de concevoir un système plus compact, plus portable, moins énergivore et surtout, entièrement contrôlable par logiciel. Ainsi, l'arme a la capacité d'ajuster la forme de son onde pour obtenir un effet optimal et une précision digne d'un scalpel.

Quelle est la performance de ce système dans des conditions pratiques ?

La démonstration a mis en évidence la flexibilité tactique du Leonidas. Au-delà de sa compétence pour détruire des nuées de drones, le système a démontré qu'il pouvait faire face à des menaces complexes, tels que l'interception de deux essaims de drones se dirigeant en sens inverse.

Encore plus remarquable, lors d'un essai participatif, un observateur a eu la possibilité de choisir une cible parmi deux drones qui volaient simultanément ; le Leonidas a réussi à éliminer le premier tout en préservant le second, attestant ainsi de son aptitude au tir sélectif. Il a même réussi à contraindre un drone à se poser dans une « zone de sécurité » établie, prouvant ainsi sa maîtrise totale sur la menace.

Quel sera l'effet sur la guerre de demain ?

L'apparition de drones économiques a engendré un conflit asymétrique où une menace à faible coût peut désactiver du matériel valant des millions. Le système Leonidas renverse cette équation. En proposant une approche « un-à-plusieurs », il constitue une riposte économiquement viable et durable face aux stratégies de saturation.

Au lieu de lancer des missiles onéreux, il exploite l'énergie pour neutraliser simultanément plusieurs cibles. Cette supériorité tactique pourrait radicalement transformer les stratégies de défense anti-aérienne contemporaines, en élevant la guerre électronique au rang d'élément central du champ de bataille à venir.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi le nom "Leonidas" ?

Le nom fait référence à Léonidas, le roi de Sparte célèbre pour avoir résisté à une invasion perse massive avec une force largement inférieure lors de la bataille des Thermopyles. Le nom symbolise la capacité du système à affronter une menace nombreuse (un essaim) avec une seule unité de défense.

Cette arme est-elle dangereuse pour les humains ?

Selon Epirus, le système est conçu pour être utilisé en toute sécurité à proximité du personnel. La technologie à base de semi-conducteurs GaN et le contrôle logiciel permettent de moduler le faisceau d'énergie pour qu'il soit efficace contre l'électronique des drones sans représenter un danger pour les opérateurs ou d'autres personnes sur le terrain.

Est-ce le seul type d'arme anti-drone existant ?

Non, il existe de nombreuses contre-mesures, comme les fusils brouilleurs, les lasers, les filets ou les intercepteurs cinétiques. Cependant, la plupart de ces solutions sont de type "un-contre-un". La particularité du Leonidas est sa capacité "un-contre-plusieurs", spécialement conçue pour contrer les attaques en essaim, ce qui en fait une solution unique et particulièrement adaptée aux menaces actuelles.