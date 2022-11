La classe 2022 des astronautes de l'Agence spatiale européenne (ESA) est aujourd'hui officiellement dévoilée. Cette nouvelle promotion est issue d'une sélection parmi plus de 22 500 candidatures dans les États membres de l'ESA et des pays associés*, dont 17 126 hommes et 5 397 femmes.

Pour l'ESA, il s'agissait de la première campagne de recrutement de nouveaux astronautes depuis 2008 avec la promotion 2009 qui comptait dans ses rangs le Français Thomas Pesquet. La promotion 2022 comprend cinq astronautes de carrière, avec trois hommes et deux femmes.

Une Française chez les nouveaux astronautes

La Française Sophie Adenot fait partie de la nouvelle promotion d'astronautes européens avec une Britannique (Rosemary Coogan), un Belge (Raphaël Liégeois), un Espagnol (Pablo Álvarez Fernández) et un Suisse (Marco Sieber).

Âgée de 40 ans, Sophie Adenot est diplômée de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (Isae-Supaéro) de Toulouse en France, mais aussi du Massachusetts Institute of Technology (MIT) à Boston aux États-Unis.

Avec le grade de lieutenant-colonel de l'Armée de l'air et de l'espace, Sophie Adenot a notamment été la première femme pilote d'essai d'hélicoptères et cumule 3 000 heures de vol au compteur. Ce n'est qu'un petit aperçu de son impressionnant CV et de son expérience.

Onze astronautes de réserve et un parastronaute

Une réserve d'astronautes susceptibles de participer à des vols spatiaux commerciaux a également été annoncée par l'ESA. Elle comprend onze personnes, avec six femmes et cinq hommes parmi lesquels le Français Arnaud Prost.

Au CV tout aussi impressionnant, Arnaud Prost est diplômé de l'École Polytechnique en 2015. Il est passé par Isae-Supaéro et a un master d'astrophysique et de planétologie, ainsi qu'une formation de pilote de chasse.

Comme attendu, il y a un parastronaute dans la promotion 2022 de l'ESA. Il s'agit du Britannique John McFall. Âgé de 41 ans, ce médecin et ancien athlète paralympique a été amputé de la jambe droite à la suite d'un accident de moto à l'âge de 19 ans. Il participera à une étude de faisabilité pour un séjour dans l'espace d'astronautes souffrant d'un handicap physique.

* Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, République Tchèque et Suisse.

N.B. : Source images : ESA.