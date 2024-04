Il y a quelques jours, l'éditeur BattleState annonçait le lancement d'une mise à niveau d'Escape From Tarkov baptisée The Unheard Edition facturée la bagatelle de 250 dollars, qui plus est au contenu plus que contestable.

Cette édition propose ainsi un accès exclusif à certains éléments, mais surtout à un mode coop PVE inédit et dont la progression n'est pas réinitialisée à chaque partie. Au-delà de cela, ce sont surtout les bonus en jeu qui sont vivement critiqués puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'avantages Pay to Win.

Les acheteurs pourront ainsi bénéficier de poches d'équipement PMC plus grandes et d'une meilleure réputation auprès du PNJ Fence. En clair, BattleState propose des avantages en jeu face aux autres joueurs en échange de 250 euros.

Et ça ne s'arrête pas là... En effet, les joueurs qui avaient déjà déboursé 140$ pour l'édition Edge of Darkness qui leur promettait d'accéder à l'intégralité des DLCs à venir ne profiteront pourtant pas du mode coop PVE dédié à l'édition à 250 euros...

La situation est jugée insoutenable par la communauté de joueurs qui partage son mécontentement sur les réseaux sociaux et les forums dédiés au jeu. Le discord officiel du titre tourne au chaos, les modérateurs étant contraints de verrouiller la plupart des salons de discussion pour tenter d'endiguer l'affaire.

BattleState a tenté de se justifier en expliquant que le mode PvE n'était pas vraiment un DLC, mais "une caractéristique propre à la nouvelle édition"... Un argument qui ne tient pas la route : certains utilisateurs ont annoncé monter une action en justice à l'encontre de l'éditeur.