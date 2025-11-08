C'est une histoire incroyable. Un vétérinaire australien, Andrew Melville-Smith, roulait sur l'Augusta Highway quand une "énorme explosion" a retenti. Son pare-brise a été pulvérisé, de la fumée blanche a envahi l'habitacle. La cause ? Un objet mystérieux qui a laissé un cratère et fait fondre le verre.

La voiture, une Tesla, a continué sa route en Autopilot, "imperturbable".

Qu'est-ce qui rend cet impact si inhabituel ?

Ce n'est pas un simple caillou. Les réparateurs de la Tesla sont formels : ils n'ont jamais vu ça. Le verre automobile fond à 1500°C. L'impact a laissé un cratère et le verre a "fléchi vers l'intérieur", encore chaud au toucher.

Le Dr Melville-Smith a d'abord cru à un tir de fusil, mais la police a écarté cette piste. C'est l'incroyable chaleur de l'impact qui rend l'objet unique. Le South Australian Museum a été contacté et a pris l'affaire très au sérieux.

Pourquoi pense-t-on à une météorite ?

C'est la théorie principale. Kieran Meaney, du musée, explique qu'une "explication terrestre ne tient pas la route". Si c'est confirmé, ce serait la première collision enregistrée d'une météorite avec un véhicule en mouvement. Les chances sont "phénoménalement basses".

L'équipe va analyser les débris incrustés dans le verre fondu pour en déterminer la composition chimique.

Les experts sont-ils sceptiques ?

Oui, et pour de bonnes raisons. Le professeur Jonti Horner, astrophysicien, rappelle que, contrairement aux films, les météorites sont froides à l'impact. Elles passent des milliards d'années dans le froid de l'espace et les quelques secondes de traversée atmosphérique ne chauffent qu'une fine couche externe.

De plus, un tel objet aurait dû générer une "boule de feu" massive dans le ciel, visible à des centaines de kilomètres, or personne n'a rien signalé. D'autres théories (débris spatial, pièce d'avion) sont envisagées.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'Autopilot de la Tesla a-t-il réagi ?

Non. Le Dr Melville-Smith a précisé que la voiture, en mode Autopilot, était "imperturbable" et a continué sa route, ignorant le chaos dans l'habitacle. Il estime que cela a peut-être évité un accident plus grave.

L'objet a-t-il été retrouvé ?

Pas encore. Les scientifiques du musée prévoient de se rendre sur les lieux de l'impact pour chercher le rocher si les analyses du pare-brise confirment l'origine météoritique.

Est-ce que ça pourrait être un débris spatial ?

C'est une autre hypothèse. L'enquête analysera les fragments pour voir s'ils correspondent à une météorite ou à un "débris spatial" (morceau d'un vieux satellite, par exemple).