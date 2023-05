C'est à Toulouse, en Haute-Garonne que la clinique spatiale va prochainement mener des simulations assez atypiques qui serviront à développer des systèmes et procédures pour des missions spatiales lointaines.

Pas la peine d'avoir une formation de pilote de chasse ou d'être scientifique averti pour la simulation qui se prépare puisque celle-ci consistera à toucher un chèque de 18 000 euros à condition d'être prêt à rester allongé pendant 60 jours durant.

La simulation sera réalisée sur 12 hommes volontaires et a été commandée par le Medes, l'institut de médecine et de physiologie spatiales. L'objectif est de mesurer l'impact de mouvements contrôlés sur le long terme et de simuler ainsi un état d'impesanteur sur une durée de 60 jours.

Simuler l'impesanteur 2 mois durant

Les corps des patients seront inclinés à 6 degrés, la tête plus basse que les pieds afin de reproduire l'état d'apesanteur sur le corps humain. Alités, mais pas inactifs, les patients pourront lire, utiliser un ordinateur, regarder la télévision et bouger leurs bras.

Au cours des 60 jours, ils devront se soumettre à plusieurs tests sanguins, urinaires, psychologiques... Ils feront même du vélo en restant allongés, ou encore de la centrifugeuse... Les 18 000 euros seront versés après la phase de tests, à raison de 4500 euros par an sur 4 années afin de se conformer à la loi en vigueur qui limite les sommes versées annuellement pour des essais cliniques.