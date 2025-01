Le marché des vidéoprojecteurs est riche de nombreuses références allant du modèle compact sur batterie à emmener partout jusqu'aux systèmes 4K haut de gamme.

Pour découvrir l'univers de la vidéoprojection, il n'est pas nécessaire de se ruiner, et encore moins quand les appareils sont en promotion. C'est le cas du modèle ETOE E3 Pro qui offre une bonne qualité d'image tout en ayant l'avantage de pouvoir accéder aux applications Android et par extension aux grands services de streaming.

Un vidéoprojecteur 1080p très facile d'utilisation

Le vidéoprojecteur offre une résolution native de 1080p avec une source lumineuse de 600 ANSI Lumen et un contraste de 3000:1 qui fournira une belle image dans une pièce obscure tandis que l'ambiance sonore sera assurée par un système audio 2 x 10 W.

Le ETOE 3 Pro est très facile d'utilisation avec son réglage keystone et autofocus automatique, il pourra être ainsi très facilement utilisable d'une pièce à une autre ou en déplacement.

Il permet d'assurer une diagonale d'affichage allant jusqu'à 150 pouces et le vidéoprojecteur est compatible WiFi 6 en plus d'accueillir de classiques connectiques USB et HDMI.

Android TV 11 pour accéder à tous les contenus

La force du vidéoprojecteur ETOE E3 Pro est d'offrir une compatibilité avec Android TV 11, ce qui permettra de profiter de tous les services de streaming audio et vidéo et de pouvoir installer des applications pour accéder à de nombreux contenus.

Les services Netflix et Prime Video sont d'ailleurs directement accessibles depuis la télécommande. Il sera également possible de déporter l'affichage d'un smartphone pour l'afficher en grand.

Le vidéoprojecteur ETOE E3 Pro profite actuellement d'une réduction sur la plateforme AliExpress qui place temporairement son prix à seulement 151,37 € avec une livraison gratuite en quelques jours depuis l'Espagne. Attention, l'offre n'est valable que jusqu'au 7 février 2025.