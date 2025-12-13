Le mystère de l'étoile de Bethléem, qui aurait guidé les Rois Mages jusqu'à Jésus, fascine depuis 2000 ans. Entre miracle divin et mythe, les explications ont toujours peiné à convaincre. Aujourd'hui, une nouvelle hypothèse vient bousculer les certitudes. Mark Matney, un planétologue de la NASA, propose dans le Journal of the British Astronomical Association une explication rationnelle : l'astre légendaire serait une comète qui a manqué de percuter la Terre.

Une comète "géosynchrone" ?

La théorie de Matney repose sur des archives chinoises de 5 av. J.-C. qui décrivent une comète très brillante, visible pendant plus de 70 jours. Cette durée exceptionnelle coïncide avec le long voyage des Mages. Mais le point crucial du récit biblique est le mouvement inhabituel de l'astre, qui semble d'abord les guider, puis s'arrêter net au-dessus de Bethléem. Pour Matney, cette observation n'est pas un miracle, mais un phénomène optique rare.

C'est là que réside sa contribution majeure. Grâce à de nouvelles modélisations orbitales, il a démontré qu'une comète passant extrêmement près de notre planète, à une distance équivalente à celle de la distance Terre-Lune, aurait pu sembler immobile. Pendant quelques heures, la vitesse de rotation de la Terre et celle de la comète se seraient synchronisées. Ce phénomène, appelé "mouvement géosynchrone temporaire", aurait rendu l'objet céleste extraordinairement brillant et visible en plein jour, donnant l'illusion parfaite d'un arrêt dans le ciel.

Comment les archives anciennes valident-elles cette théorie ?

La crédibilité de cette hypothèse s'appuie sur des sources historiques précises. Les archives chinoises, notamment le "Traité d'astronomie" du "Livre des Han", datent l'apparition de l'objet au printemps de l'an 5 av. J.-C. Cette datation est en parfaite adéquation avec les estimations des historiens, qui situent la naissance de Jésus entre 6 et 5 av. J.-C., en se basant sur la date de la mort du roi Hérode le Grand en 4 av. J.-C.

Cette cohérence historique est renforcée par le contexte culturel de l'époque. Dans l'astrologie ancienne, les comètes n'étaient pas de simples objets célestes ; elles étaient vues comme des présages importants annonçant un changement de régime, une naissance royale ou une intervention divine. Il est donc tout à fait plausible que des astrologues d'élite, comme les Rois Mages, aient interprété l'apparition d'une comète aussi spectaculaire comme le signe qu'ils devaient se mettre en route.

Cette explication met-elle fin au débat ?

Non, la proposition de Mark Matney n'est pas une preuve définitive. Elle s'ajoute à une longue liste de plus de 400 hypothèses formulées au fil des siècles. Au XVIIe siècle, l'astronome Johannes Kepler avait suggéré une conjonction planétaire exceptionnelle entre Jupiter et Saturne en 7 av. J.-C. D'autres théories persistent, comme celle d'une supernova, une étoile en fin de vie explosant soudainement dans le ciel.

Toutefois, la théorie de la comète est la première à offrir une explication scientifique plausible au mouvement si particulier décrit dans le récit biblique. Matney lui-même reconnaît les limites de son travail, soulignant qu'il s'agit d'un "candidat astronomique" crédible plutôt que d'une certitude absolue. Pour beaucoup, l'étoile de Bethléem restera un symbole de foi ou un mythe poétique, mais cette nouvelle approche jette un pont fascinant entre science et tradition.

Foire Aux Questions (FAQ)

En quoi la théorie de la comète est-elle différente des autres ?

Sa principale originalité est d'être la seule à expliquer scientifiquement comment un objet céleste a pu sembler "s'arrêter" dans le ciel. Le concept de "mouvement géosynchrone temporaire" dû à un passage très proche de la Terre est unique à cette hypothèse et correspond précisément à la description biblique.

Pourquoi la naissance de Jésus est-elle datée de 5 av. J.-C. ?

Cette estimation se base sur des faits historiques. L'Évangile de Matthieu précise que le roi Hérode le Grand était encore en vie lors de la visite des Rois Mages. Les archives confirment que Hérode est mort en 4 av. J.-C., ce qui place la naissance de Jésus juste avant, probablement entre 6 et 5 av. J.-C.

La comète n'était-elle visible que la nuit ?

Non, et c'est un autre point fort de la théorie. Un passage aussi proche de la Terre aurait rendu la comète si lumineuse qu'elle aurait été, selon les calculs de Mark Matney, "facilement visible en plein jour". Les Mages auraient donc pu la suivre de manière continue durant leur voyage.