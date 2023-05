Certains systèmes différents du nôtre présentent des configurations complètement différentes et dans les ensembles centrés sur une étoile géante, il arrive que les planètes ne fassent pas long feu...

Les astronomes du Massachusetts Institute of Technology viennent d'avoir un aperçu de ce qui pourrait arriver dans notre système solaire d'ici plusieurs millions d'années. Lorsqu'il arrivera à court de carburant, notre soleil devrait se transformer en géante rouge, sa taille grossira alors, jusqu'à engloutir toutes les planètes qui gravitaient autour de lui jusqu'ici.

L'événement a donc été observé dans la constellation de l'Aigle en mai 2020. Des scientifiques cherchaient à repérer des systèmes binaires composés d'étoiles dont l'une aspirerait la masse de l'autre. En seulement 10 jours, ils ont pu observer ainsi une étoile devenir 100 fois plus brillante qu'en temps normal avant de s'éteindre très rapidement. Ce phénomène n'avait jamais été observé par le passé et posait quelques questions sur son origine et son déroulement.

En analysant les mesures spectroscopiques de l'observatoire de Keck localisé à Hawaï, les chercheurs ont pu repérer non pas de l'hélium de l'hydrogène comme attendu, mais des molécules particulières n'existant qu'à une température très basse. Ils ont ainsi mis de côté l'idée d'une étoile en absorbant une autre.

En observant la même zone un an plus tard avec un instrument infrarouge via l'observatoire de Palomar, ils ont découvert que l'étoile était très brillante dans le proche infrarouge. En regroupant les informations et en menant des calculs, le groupe de recherche a établi que l'énergie libérée par l'étoile depuis l'événement initialement observé n'était que d'un millième de celui attendu pour une fusion stellaire.

Ils ont donc établi que l'événement correspondait plutôt à l'absorption de l'étoile d'une planète qui gravitait proche d'elle. Ils indiquent que la planète ainsi engloutie devait faire la taille et la masse de Jupiter. Sans même le savoir, l'équipe de recherche a donc assisté à la fin d'une planète en "direct".