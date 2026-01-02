Au cœur de la constellation de la Flèche, à environ 10 000 années-lumière, un drame cosmique se prépare. Le système binaire V Sagittae, déjà connu pour son comportement erratique, est désormais sous haute surveillance. Les astronomes confirment qu'une étoile y absorbe la matière de sa voisine à un rythme effréné, les entraînant inexorablement vers une fusion explosive.

Comment ce duo stellaire est-il devenu une bombe à retardement ?

V Sagittae est un système binaire composé d'une étoile ordinaire et d'une naine blanche, un résidu d'étoile extrêmement dense. Les deux astres sont si proches qu'ils bouclent une orbite complète en à peine 12,3 heures. À chaque rotation, leur spirale se resserre. La force gravitationnelle de la naine blanche est si puissante qu'elle arrache littéralement la matière de sa compagne plus massive.

Constellation de la Flèche

Crédits : Wikipédia

Ce transfert de matière n'est pas anodin. Il forme un disque de gaz géant autour du couple et alimente une réaction thermonucléaire continue à la surface de l'astre dévorant. C'est ce qui fait de V Sagittae l'une des sources de rayons X « ultra-doux » les plus brillantes de notre galaxie, qualifiée par les scientifiques de « bombe nucléaire en orbite ».

Quelles sont les preuves de cette future explosion ?

Une équipe internationale d'astronomes, utilisant le spectrographe X-Shooter du Very Large Telescope (VLT) au Chili, a observé le système pendant 120 jours. Ces données ont permis de mieux cerner la masse du système, estimée à moins de 2,1 fois celle du Soleil. Surtout, elles confirment que la naine blanche se « gave » de sa voisine à une vitesse jamais vue auparavant.

Le processus d'accrétion (l'absorption de matière) ne peut durer éternellement. La masse de l'étoile cannibale augmente, la rapprochant d'une limite critique. Les modèles prédisent que cette accumulation mènera d'abord à une nova, une déflagration lumineuse due à l'excès de matière, avant le cataclysme final : la fusion des deux étoiles en une supernova.

Vue d’artiste de la naine blanche au cœur de V Sagittae, accompagnée de son étoile compagne (plus volumineuse mais moins massive), de son disque d’accrétion et de son anneau.

Crédits : University Of Southampton

À quoi ressemblera ce spectacle depuis la Terre ?

L'événement se déroulera en deux temps. D'abord, une nova rendra V Sagittae visible à l’œil nu. Mais ce ne sera qu'un prélude. L'explosion finale sera d'une intensité rare, libérant une énergie équivalente à mille fois celle émise par le Soleil en une seconde, un véritable feu d'artifice cosmique.

Depuis la Terre, cette explosion stellaire devrait apparaître comme une nouvelle étoile très brillante dans le ciel. Elle pourrait être visible en plein jour pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La nuit, son éclat pourrait même surpasser celui de la Lune, modifiant temporairement l'apparence de nos constellations. Selon une étude de l'Université d'État de Louisiane, ce spectacle pourrait se produire dès 2067.