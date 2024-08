A quelques jours de la rentrée, certains parents se posent la question de l'utilité ou non de confier un smartphone à leur enfant. Les plus jeunes, très demandeurs, sont toutefois aussi les plus vulnérables face à cet écran supplémentaire, mais également l'exposition aux dangers d'Internet et des réseaux sociaux.

Selon une étude réalisée par l'un des principaux opérateurs mobiles de Grande-Bretagne, il ressort qu'afin de "protéger les enfants dans le monde numérique", il n'est pas recommandé de leur fournir un smartphone avant l'âge de 11 ans.

Situation qui se heurte à une réalité bien différente : outre-Manche, un enfant sur quatre âgé de 5 à 7 ans dispose déjà d'un smartphone.

Interdit aux moins de 11 ans, limité jusqu'à 13 ans.

Selon l'opérateur EE, il est recommandé de proposer des "appareils avec une capacité limitée" aux enfants de moins de 11 ans qui se limitent aux appels et aux SMS, ou d'opter pour un smartphone équipé d'un module de contrôle parental permettant de restreindre lourdement les fonctionnalités connectées.

Par ailleurs, les moins de 13 ans devraient avoir un accès restreint aux réseaux sociaux, avec la mise en place d'un module de contrôle parental permettant de surveiller le temps d'exposition, mais aussi verrouiller l'installation d'applications spécifiques.

Au Royaume-Uni également, la Chambre des communes avait réfléchi à l'adoption d'une loi visant à l'interdiction totale des smartphones auprès des jeunes de moins de 16 ans, mesure balayée par le Premier ministre Keir Starmer qui a invité à réfléchir sur de meilleures protections.