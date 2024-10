WhichBingo vient de publier les résultats d'une étude portant sur le quotient intellectuel moyen des joueurs, en fonction de leurs titres préférés.

L'idée ? Proposer des tendances pour tenter de définir quelle communauté est la plus intelligente... L'étude a ainsi été menée sur un panel de 1002 joueurs, et bien évidemment, elle pointe du doigt les mauvais élèves...

Le classement proposé met ainsi en avant les communautés de 20 jeux, et ce seraient ainsi les joueurs de League of Legends qui afficheraient le QI le plus élevé avec une moyenne de 120.4 points. Ils seraient suivis des joueurs de Black Myth : Wukong avec 119,8 points et Baldur's Gate 3 (117,9 points).

L'étude a porté sur un ensemble de 4 compétences cognitives : expression verbale, mathématiques, logique et raisonnement visuel.

En bas du tableau, on trouverait les joueurs de FIFA 23 / FC 24 avec un QI de seulement 89,9. Rappelons que le QI moyen en France est de 100, avec 50% de la population se trouvant entre 90 et 100 points... Pas de quoi donc pointer du doigt des joueurs plus bêtes que la moyenne non plus quand bien même les tests réalisés par l'étude auraient un quelconque intérêt.

Reste que le bilan dresse également un tableau des joueurs les plus "intelligents" en fonction des plateformes, mettant les joueurs PC en avant et les joueurs mobile et tablette en bout de liste. Idem pour le genre : les femmes joueuses seraient plus intelligentes que les hommes avec 2 points de QI d'avance.

Si l'étude fait beaucoup parler, c'est surtout parce que le but est atteint pour WhichBingo. Évidemment, ce type d'étude vise avant tout le buzz plus qu'une réalité scientifique... Surtout quand on sait que le commanditaire n'a absolument rien à voir avec l'univers du jeu vidéo et que le panel s'avère très restreint au regard de l'étendue des communautés ciblées.