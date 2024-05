L'ESA est particulièrement fière de partager les derniers clichés réalisés par le télescope spatial Euclid et qui dévoilent des zones du ciel tels qu'on ne les a jamais vues depuis la Terre.

?? PREMIERS RÉSULTATS SCIENTIFIQUES ET NOUVELLES IMAGES D'EUCLID ??



Nous sommes très fiers de vous annoncer la publication de 15 nouveaux papiers scientifiques, ainsi que de 5 nouvelles images du télescope ?



Quelques explications, juste après les images ⬇️ pic.twitter.com/aLkckZzA3R — Euclid France (@Euclid_FR) May 23, 2024

Six mois après les tout premiers clichés d'Euclid partagés par l'agence européenne, voici une nouvelle salve de 5 nouveaux clichés.

Avec Euclid, les scientifiques observent certains points de l'univers à la recherche de "planètes errantes" et étudient la matière sombre et l'évolution de l'Univers.

Un des clichés présente la pouponnière d'étoiles Messier 78 et permet d'observer des nuages moléculaires formés de gaz et de poussière qui "s'écroulent sous leur propre poids". Sur le cliché, on peut ainsi visualiser plus de 300 000 étoiles en formation.

Un autre présente la galaxie spirale NGC 6744 connue comme l'une des plus grandes galaxies en spirale, la précision d'Euclid permettant de visualiser les couloirs de poussière au sein de la galaxie. Cette dernière est située à 30 millions d'années-lumière.

L'amas de galaxies Abell 2390 rassemble à lui seul plus de 50 000 galaxies dont beaucoup sont comparables à notre voie lactée. La masse de l'amas pourrait représenter plus de 10 000 milliards de fois celle de notre soleil.

Le groupe de la dorade dévoile des galaxies en action et sur le point de fusionner. Euclid va permettre de comprendre comment deux galaxies entrent en interaction, comment elles évoluent et fusionnent.

Enfin le dernier cliché est l'amas de galaxies Abell 2764. Il s'agit surtout d'une démonstration technique des capacités d'Euclid puisque l'étoile la plus brillante est située dans notre galaxie et donc très proche. Euclid est ainsi capable de réduire la lumière diffusée par certains astres pour garantir une observation nette des zones situées au second plan.