C'est à Cap Canaveral en Floride que la fusée Falcon 9 de Space X a décollé à 11h12 heure locale, réalisant un décollage décrit comme "parfait". A son bord : le télescope spatial européen Euclid, coeur d'une mission scientifique unique.

La séparation de l'étage supérieur s'est faite sans problème et le télescope a été positionné sur sa trajectoire conformément aux attentes, il devra réaliser un périple de plusieurs semaines pour aller s'installer à environ 1,5 million de km de notre Terre au niveau du point d'orbite stable Lagrange L2.

Avec deux tonnes sur la balance et un miroir principal d'1,2 mètre de diamètre, Euclid devrait réaliser des observations à raison de 20h par jour, le reste de la journée étant dédiée au transfert des données collectées vers la Terre.

La mission devrait durer 6 années et permettre de 'démêler les mystères du côté obscur de l'Univers" a précisé Carole Mundell, directrice des sciences à l'ESA peu après le décollage.

Un télescope pour étudier la matière noire et l'énergie sombre

Euclid va cartographier l'Univers en 3 dimensions et observer les galaxies lointaines afin de "remonter dans le temps jusqu'à 10 milliards d'années". C'est plus particulièrement les signes de l'influence de la matière noire et de l'énergie sombre qui seront au coeur des études, afin de tenter de comprendre le phénomène d'expansion de l'Univers et son accélération.

On considère que la matière telle qu'on la connait ne représente que 5% de l'Univers, le reste étant constitué de 70% d'énergie sombre et de 25% de matière noire. Euclid aura pour tâche de quantifier cette matière noire en analysant les déformations d'images des galaxies via le phénomène de lentille gravitationnelle.

Le programme tout entier vise à répondre à une "situation embarrassante" comme l'indique Giuseppe Racca, responsable de la mission Euclid, faisant référence au fait que l'on ne connait finalement quasiment pas l'énergie sombre qui serait pourtant au coeur du phénomène de gravité et qui expliquerait sa composante répulsive qui amène à écarter les choses les unes des autres.