Eufy est à l'honneur pour la Journée de la Marque sur AliExpress, avec des promotions pouvant aller jusqu'à -56% sur une large gamme de produits. L'occasion de trouver une sonnette connectée ou une caméra de surveillance à moindre prix.

Commençons par la sonnette vidéo de sécurité Eufy E340. Avec une résolution 2K Full HD, elle permet d'avoir des détails nets et ce, sans angle mort.

L'appareil possède un système double caméra : une frontale pour les visages et une orientée vers le bas pour bien voir devant votre porte.

Avec Smart AI, la sonnette est capable de répérer si un livreur se tient devant chez vous avec un colis, très pratique pour récupérer vos livraisons en toute confiance.

Un système à double lumière en haut et en bas pour la vision nocturne, sensible aux mouvements, éclaire le chemin pour plus de sécurité lorsque quelqu'un s'approche. Il permet également de voir clairement les visages.

Le stockage local de 8 Go conserve jusqu'à 60 jours d'enregistrement.

Vous pouvez choisir de passer par la batterie ou bien en mode filaire pour éviter la charge.

La sonnette vidéo Eufy E340 est en ce moment disponible à 185,43 € au lieu de 268,73 €, soit -31% de réduction.

D'autres produits Eufy sont en promotion, à savoir :

La caméra de surveillance extérieure solaire SoloCam S340 à 209 € (-30%) avec système double caméra, résolution 3K, zoom x8, surveillance à 360° sans angle mort et panneau solaire amovible.

Vous pouvez retrouver toutes les promotions de la marque Eufy sur cette page dédiée.