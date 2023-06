L'Europe fait un pas de plus vers un Euro numérique dématérialisé qui aurait sa place dans les transactions tout autant que les espèces. Toutes les grandes nations travaillent sur une monnaie virtuelle offrant plus de garanties que les cryptomonnaies mais permettant une plus grande fluidité des transactions et un moyen modernisé de les réaliser.

Dans le cadre de son paquet "Monnaie unique", la commission européenne trace les grandes lignes de l'avenir de la monnaie au sein de l'UE. Elle rappelle que "l'euro reste un symbole de l'unité et de la force de l'Europe" et que si une majorité de citoyen veut continuer de pouvoir utiliser des espèces, la demande pour des moyens de paiement numérique se renforce, notamment depuis la pandémie de Covid-19.

Préserver les espèces en euros

En réponse à ces observations, la Commission propose deux trains de mesures. Le premier affirme la volonté de conserver les espèces en euros comme moyen de paiement standard selon deux principes : acceptation et accessibilité.

Les espèces doivent donc pouvoir être acceptées partout et la disponibilité des moyens de paiement physique doit être assurée avec des possibilités de retrait d'espèces "réelles et suffisantes".

A l'heure où le nombre d'agences bancaires et de distributeurs de billets se réduisent, la Commission se dite prête à prendre des mesures, notamment pour protéger les groupes vulnérables et les personnes âgées pas forcément adeptes de moyens plus modernes.

Faire coexister un euro numérique

L'autre volet du paquet "monnaie unique" concerne donc la possibilité de mise en circulation d'un euro numérique constituant un nouveau moyen de paiement "qui coexisterait avec les moyens de paiement privés nationaux et internationaux existants, tels que les cartes ou les applications".

Son mode de fonctionnement serait celui du portefeuille numérique hérité des cryptomonnaies pour des paiements en ligne comme hors ligne (sans connexion internet), avec "le même niveau de confidentialité des données que les moyens de paiement numériques existants".

Le paiement hors ligne permettra notamment de livrer moins de données personnelles lors des transactions et "personne ne pourrait voir ce qu[e les utilisateurs] paient hors ligne en euros numériques".

Le support de nouveaux services

La réglementation prévoit un accès gratuit aux services de base en euros numériques et la possibilité d'ouvrir un compte auprès d'un bureau de poste pour les personnes dépourvues de compte bancaire.

Tous les commerçants (hors très petites structures) devront accepter l'euro numérique et les banques pourront créer des solutions innovantes à partir de cette nouvelle ressource.

Il faut encore que ces mesures soient validées par le Parlement européen et le Conseil pour que la BCE (Banque Centrale Européenne) puisse décider de la mise en circulation de l'euro numérique.

Mais tout ceci demandera "un important travail technique supplémentaire". Le cadre de l'euro numérique est donc posé mais l'application va encore demander du temps.