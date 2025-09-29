L’Union européenne, agacée par la multiplication des survols de drones au-dessus de sites sensibles et d'aéroport, accélère la mise en place d’un mur anti-drones (ou drone wall en anglais) aux frontières de la Russie et de l’Ukraine.

Dans le contexte d’une multiplication des incursions aériennes, particulièrement marquées depuis l’incident de drones dans le ciel polonais en septembre, les États membres de l’Est de l’UE mettent au point une infrastructure de détection, d’interception et de défense qui veut renforcer la défense aérienne du continent.

Plusieurs réunions de haut niveau illustrent ce passage à l’action, avec le soutien affiché de Bruxelles, qui consacre plusieurs milliards à cette initiative stratégique.

La genèse du mur de drones européen

La décision de bâtir un système de défense contre les drones découle d’une série d’événements récents ayant mis à mal la sécurité aérienne de la région. Le 10 septembre, des drones ont franchi l’espace aérien polonais, forçant l’Union européenne à réagir.

Sa réponse consiste à développer un vaste réseau de capteurs et d’intercepteurs capable de repérer, suivre et neutraliser toute intrusion venue de pays voisins, principalement la Russie, principale suspecte de ces manoeuvres vues comme faisant partie d'une guerre hybride.

“Les violations répétées de notre espace aérien sont inacceptables. Le message est clair : la Russie teste l’UE et l’OTAN. Et notre réponse doit être ferme, unie et immédiate.”, a souligné le commissaire à la Défense de l’UE après une réunion virtuelle des dix États membres orientaux.

L’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, déjà impliqués dans le projet, travaillent à une mutualisation de leurs moyens techniques. L’Ukraine, pionnière du déploiement de drones en zones de conflits, participera activement aux discussions pour transmettre son expérience et ses solutions économiques de neutralisation de drones.

Un bouclier technologique en construction

L’ambition du projet est de bâtir, en un an, un réseau de capteurs innovants capables de répondre à ce nouveau type de menace. Ce périmètre défensif sera complété par un second élément : la phase suivante consistera à équiper la frontière de capacités d’interception, s’inspirant notamment des pratiques ukrainiennes.

Alors que Bruxelles avait rejeté, en mars, une demande de financement conjointe entre l’Estonie et la Lituanie, la multiplication des violations a poussé l’exécutif à inverser sa position.

La Commission, via Ursula von der Leyen, annonce une enveloppe de 6 milliards d’euros pour une alliance associée à l’Ukraine : un signe fort de la volonté d’unir le continent face à cette menace aérienne émergente.

Russie et hybridation des attaques : une réponse politique et technique

Les survols de drones ne sont pas limités à la Pologne. Le Danemark a récemment fermé plusieurs aéroports après le survol de drones, la Première ministre qualifiant ces attaques d’“hybrides” et rappelant que la Russie reste la menace majeure pour la sécurité européenne.

Pourtant, le Kremlin nie toute implication, laissant planer une incertitude sur la nature de ces provocations. Au sein des instances européennes, le consensus politique se renforce : l’ordre doit être rétabli, notamment par une politique technologique énergique visant à sécuriser l’espace aérien. Ce contexte explique l’urgence pour l’Union européenne d’accélérer la conception du mur de drones.

Une alliance inédite : Union européenne et Ukraine unies dans la défense aérienne

Les autorités ukrainiennes saluent l’initiative. Lors des derniers mois, le pays s’est démarqué en élaborant des méthodes plus accessibles financièrement pour intercepter des drones russes et est devenu de fait un spécialiste dans ce domaine.

Après cette première annonce, le projet sera au cœur du prochain sommet de Copenhague puis des réunions de Bruxelles, confirmant le passage à l’échelle de cette coopération.

De nombreux pays membres misent sur l’innovation et le partage d’expérience pour accélérer la mise en place du mur de drones : il s’agit d’inventer une solution à la fois technique et stratégique, capable d’évoluer au fil des menaces et des avancées technologiques du secteur.