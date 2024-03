L'Union européenne a récemment imposé l'adoption du port USB-C comme port de charge universel sur la grande majorité des appareils électroniques du marché, et va tenter d'imposer à Apple et aux GAFAM plus d'ouverture dans leurs logiciels et écosystèmes pour tenter d'apporter une concurrence plus saine au sein des environnements numériques...

Pour aller encore plus loin, l'UE annonce également souhaiter mettre en place un nouveau label, à l'image des diagrammes de consommation énergétique des appareils électriques, afin de garantir non plus de leur consommation, mais de leur autonomie. On parle ici des dispositifs portables, et notamment des smartphones, tablettes et PC portables.

À compter du 20 juin prochain, les revendeurs seront ainsi dans l'obligation d'afficher une nouvelle étiquette sur les appareils qui reprend le système de la note énergétique et qui présente une note sous la forme de lettre établie de A pour la meilleure, à G. Mais c'est en dessous du tableau de couleur que se situe la nouveauté : il devra désormais être mentionné l'autonomie de l'appareil avec une charge maximale.

En général, les constructeurs affichent globalement l'autonomie de leurs appareils sur leurs sites en ligne. Néanmoins, chaque constructeur dispose de ses propres protocoles de tests, avec des valeurs qui peuvent largement varier en utilisation réelle.

L'UE va uniformiser tout cela avec une méthode de calcul qui tient compte de l'efficacité énergétique de l'appareil et de la consommation réelle du téléphone ainsi que de sa capacité de batterie. On obtiendrait ainsi une estimation de l'autonomie en heures et minutes précise, ou à défaut d'être précise, comparable d'un modèle à l'autre et d'une marque à l'autre.

C'est le français Viser qui a mis en place le protocole de test qui se présente comme un test tout terrain : visite des réseaux sociaux en Wifi, communication en 4G, jeu vidéo, temps de veille... Le test dure 3 jours, smartphone verrouillé dans une cage. Les tests sont par ailleurs réalisés plusieurs fois, il faudra donc compter un peu plus d'une semaine par appareil...

Chose intéressante, chaque mise à jour matérielle ou logicielle des appareils imposera un nouveau passage aux tests, puisque certains réglages peuvent avoir une grande influence sur l'autonomie globale et sa consommation énergétique.

La bonne nouvelle pour le consommateur européen est que la loi est rétroactive : à compter de juin 2025, tous les appareils vendus en Europe devront se soumettre aux tests, qu'il s'agisse de modèles à sortir ou déjà sortis sur le marché. Des amendes dissuasives sont prévues pour les constructeurs qui esquiveraient les tests.

Par ailleurs, en prenant en compte l'efficacité énergétique, l'Union européenne impose aux constructeurs de véritablement travailler sur l'optimisation de la consommation de leurs appareils, plutôt que de pencher vers la facilité et l'intégration de batteries de plus grande capacité.

Avec ce type de label mis en place, les constructeurs devraient rapidement changer leur stratégie et véritablement plancher, ou inciter Google à pousser les optimisations de consommation d'Android. On devrait ainsi, d'ici quelques années, voir l'autonomie de nos appareils évoluer dans le bon sens, ou du moins c'est ce qui est à espérer avec de telles mesures.