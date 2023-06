Particulièrement touchée par le réchauffement climatique ambiant, l'Europe s'est fixée un objectif ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Le projet Fit For 55 (paré pour 55) validé en 2021 prévoit une réduction de 55% des émissions de GES d'ici 2030 (par rapport aux niveaux de 1990) et a été présenté comme un modèle vertueux et un exemple à suivre pour les autres nations.

La Cour des comptes de l'Union européenne suggère toutefois que cet objectif pourrait se fracasser sur l'écueil de la réalité des mesures entreprises pour y parvenir, largement insuffisantes.

Elle s'inquiète notamment du décalage immense entre le financement projeté mené à bien la lutte contre le réchauffement climatique, de 1000 milliards d'euros par an, et la réalité : un engagement de Bruxelles pour l'instant limité à 87 milliards d'euros annuels, soit 30% du budget de l'UE.

Beaucoup de difficultés pour se coordonner

Le reste est censé venir des Etats membres et de partenariats privés mais rien de précis ne semble émerger. Par ailleurs, la Cour des comptes relève un "manque d'ambition collective" des 27 face aux enjeux du changement climatique.

Et si les objectifs climatiques de 2020 ont bien été atteints, ce qui peut sembler un motif de satisfaction, c'est avant tout du fait du ralentissement économique induit par la pandémie de Covid-19 qui a forcé une réduction de la consommation d'énergie.

Pour 2030, "rien n'indique qu'un financement suffisant sera à disposition" pour tenir les engagements, indique la Cour des comptes. Elle observe par ailleurs que sur le précédent exercice, seuls 13% du budget européen ont été consacrés à l'action climatique, au lieu des 20% prévus.

Tempête dans un verre d'eau...au milieu d'un incendie

Par ailleurs, certains pays européens, en retard sur leur programme, avaient acheté des quotas d'émissions aux pays qui avaient atteint leurs objectifs. Autant dire qu'on est plus dans le sauvetage des apparences que dans l'action collective coordonnée.

Comment seront trouvés les 900 milliards d'euros manquants ? Visiblement, personne ne le sait et les quelques plans climatiques nationaux ne sont pas suffisamment détaillés pour apporter la visibilité suffisante.

"Nombre de signaux ne nous rendent pas optimistes. Il est clair qu'il faut davantage d'efforts", a souligné l'auditeur du rapport de la Cour des comptes Lorenzo Pirelli.