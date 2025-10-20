C'est une usine à arnaques à l'échelle industrielle qui vient de tomber. Dans le cadre d'une opération d'envergure baptisée "SIMCARTEL", Europol, en collaboration avec les polices de plusieurs pays européens, a mis fin aux activités d'un réseau criminel sophistiqué basé en Lettonie.

Le cœur du réacteur : une ferme tentaculaire de 40 000 cartes SIM actives, louées à des criminels du monde entier pour masquer leurs méfaits.

Qu'est-ce qu'une "ferme à SIM" et à quoi servait-elle ?

L'opération, coordonnée par Europol, a permis la saisie de 1 200 "SIM Box", des boîtiers capables de gérer des centaines de cartes SIM simultanément. Le but de cette infrastructure était de fournir, à la demande, des numéros de téléphone "jetables" provenant de plus de 80 pays différents.

Ces numéros étaient ensuite loués à d'autres organisations criminelles, leur permettant de créer des millions de faux comptes sur les réseaux sociaux et les messageries, et de passer sous les radars des autorités en masquant leur véritable identité.

Quels types de crimes étaient facilités par ce réseau ?

Le service fonctionnait comme une plateforme de cybercriminalité "à la demande", alimentant un large éventail d'activités illégales. Les enquêteurs ont déjà relié ce réseau à une multitude de crimes graves :

Fraudes et arnaques en ligne : Phishing, smishing (hameçonnage par SMS), fausses places de marché, et l'arnaque très répandue du "allo maman/papa" sur WhatsApp.

Autres crimes graves : Extorsion, trafic de migrants et diffusion de contenus pédopornographiques.

L'ampleur du préjudice est colossale. Plus de 49 millions de faux comptes en ligne auraient été créés grâce à ce service. Rien qu'en Autriche, les autorités ont déjà identifié 1 700 cas de fraude pour un montant de 4,5 millions d'euros.

Quelle a été l'ampleur de l'opération policière ?

L'opération menée le 10 octobre a été d'une ampleur considérable, avec la saisie de plus de 40 000 cartes SIM actives et des centaines de milliers d'autres encore non utilisées. En plus des 1 200 SIM box et des 5 serveurs, les forces de l'ordre ont mis la main sur 431 000 euros sur des comptes bancaires, 333 000 dollars en cryptomonnaies et quatre véhicules de luxe.





Au total, sept individus ont été arrêtés, dont cinq en Lettonie. Les deux sites web qui proposaient le service illégal ont été fermés et affichent désormais un message de saisie par les autorités.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une "SIM Box" ?

Une SIM Box est un appareil qui contient de multiples modems GSM, chacun équipé de plusieurs cartes SIM. Ces boîtiers permettent de gérer un très grand nombre de numéros de téléphone simultanément, notamment pour envoyer et recevoir des SMS en masse de manière automatisée, ce qui est l'outil de base pour de nombreuses arnaques en ligne.

Pourquoi les criminels utilisent-ils autant de cartes SIM ?

L'utilisation massive de cartes SIM et de numéros de téléphone différents permet aux cybercriminels de contourner les systèmes de détection de spam, de créer des milliers de faux comptes sur les plateformes en ligne (qui demandent une vérification par SMS) et de masquer leur véritable identité et leur localisation, rendant les enquêtes beaucoup plus complexes.

Cette opération est-elle la première du genre ?

Non, mais elle est l'une des plus importantes menées en Europe. Elle survient quelques semaines après une saisie similaire, mais de plus grande envergure, à New York, où les services secrets américains avaient démantelé une ferme de plus de 100 000 cartes SIM.