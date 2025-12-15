Eutelsat a annoncé la finalisation de son augmentation de capital d'un montant total de 1,5 milliard d'euros. L'opération s'est déroulée en deux phases : une première tranche de 828 millions d'euros fin novembre, suivie d'une seconde de 670 millions d'euros.

Quels sont les nouveaux rapports de force au sein du capital ?

Avec cette opération, l'État français devient le premier actionnaire du groupe, détenant près de 30 % des parts après un investissement total de 749 millions d'euros via l'Agence des participations de l'État.

Ministre de l'Économie, Roland Lescure a déclaré que " l'État fait le choix clair et assumé de la puissance industrielle et numérique de la France et de l'Europe ".

Le reste du capital est partagé entre l'entreprise indienne Bharti Space Limited (près de 18 %), l'État britannique (11 %), l'armateur français CMA CGM (7,5 %) et le Fonds stratégique de participations (5 %).

Quelles sont les prochaines étapes pour Eutelsat ?

Issu de la fusion avec OneWeb en 2023, Eutelsat est aujourd'hui le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, avec 34 satellites géostationnaires et une constellation en orbite basse de plus de 600 satellites.

Les fonds levés serviront notamment à appuyer la stratégie d'Eutelsat dans le déploiement d'Iris², la future constellation souveraine européenne. Une initiative pensée comme une alternative à Starlink de l'Américain SpaceX.

Le patron d'Eutelsat a également exprimé son souhait d'engager des discussions pour convaincre d'autres États européens d'entrer au capital et de participer à l'effort de souveraineté numérique et industrielle.