Annoncé l'année dernière, le rapprochement entre l'opérateur français de satellites Eutelsat et l'opérateur britannique OneWeb, à l'origine d'une constellation éponyme pour l'Internet à haut débit, est devenu effectif.

La fusion donne naissance à Eutelsat Group qui conservera son siège à Paris. OneWeb sera une filiale de ce groupe sous le nom commercial d'Eutelsat OneWeb et avec un centre opérationnel qui sera conservé à Londres.

Association GEO et LEO

Ambitionnant un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2027, le nouveau groupe peut mettre en avant une position stratégique. Elle repose sur des satellites en orbite géostationnaire (GEO ; Geosynchronous Equatorial Orbit) d'Eutelsat, et la constellation de satellites en orbite basse (LEO ; Low Earth Orbit) de OneWeb.

" La densité de réseau et les débits élevés des puissantes ressources GEO d'Eutelsat, associés à la faible latence et à la large couverture de la constellation LEO de OneWeb, permettront d'offrir aux clients des services de connectivité entièrement intégrés partout dans le monde ", peut-on lire dans un communiqué d'officialisation de la fusion.

" Eutelsat Group est aujourd'hui le seul opérateur GEO-LEO dans l'écosystème des télécommunications par satellite à proposer des services de connectivité partout dans le monde. Nous serons en mesure de répondre à un éventail plus large de besoins et proposer des services de connectivité hybrides aux quatre coins du monde ", déclare Eva Berneke, directrice générale d'Eutelsat.

OneWeb a terminé le déploiement de sa constellation avant l'été et dispose actuellement de 634 satellites. Elle devrait être opérationnelle au niveau mondial d'ici la fin de cette année. Une prochaine constellation Gen 2 et en développement.

Et pour IRIS2 ?

Le rapprochement d'Eutelsat et de Oneweb a été salué par Bruno Le Maire. Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique évoque un leader mondial pour l'Europe. " La création d'Eutelsat Group renforce l'offre européenne de services de télécommunications par satellites, domaine dans lequel la France a été précurseur en fabriquant les premières constellations. "

Source image pour illuster IRIS2 : Thales Alenia Space

La question se pose néanmoins de savoir si la naissance d'Eutelsat Group ne va pas compliquer la tâche pour un futur rôle d'Eutelsat dans le projet de constellation sécurisée IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) porté par la Commission européenne.

La participation du gouvernement britannique dans OneWeb peut éventuellement poser problème avec le projet spatial de l'Union européenne, eu égard aux accords post-Brexit.