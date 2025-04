Nous utilisons tous internet au quotidien : que ce soit pour consulter nos e-mails, pour faire nos courses ou découvrir une nouvelle série sur Netflix… Face à cette utilisation qui peut sembler sans risque, chaque connexion à Internet peut en réalité vous mettre en danger. Pour se prémunir des risques du piratage, la première chose que nous pouvons faire est de renforcer la sécurité de nos mots de passe. C’est à la portée de tous, et nous vous expliquons comment faire.

Les mots de passe sont-ils vraiment importants ?

Imaginez que votre mot de passe soit la clé de votre maison numérique. Si ce mot de passe est trop simple, cela revient à laisser la porte d’entrée ouverte. Et si vous utilisez le même mot de passe pour tous vos comptes, c’est comme utiliser une seule clé pour déverrouiller la porte de votre maison, votre voiture, votre bureau, ou même l’accès à votre coffre-fort. Que se passe-t-il si vous perdez cette clé, ou si vous vous la faites voler ? Dans le contexte du mot de passe : toutes vos informations sont en danger.

Ces mauvaises habitudes qui mettent vos données en danger

Vous l’aurez compris, les mots de passe sont essentiels pour sécuriser l’accès aux données conservées sur vos comptes, sur les logiciels, les appareils et les applications que vous utilisez. Ces données peuvent vous sembler anodines, et pourtant, elles peuvent intéresser plus d’un cybercriminel. Quelles que soient les données concernées, certaines mauvaises habitudes ont la dent dure, et nous sommes tous coupables.

Ces pratiques vous disent quelque chose ?

Vous utilisez les premiers mots de passe venus : chez vous, c’est 123456 ou motdepasse, et cela même s’il s’agit de l’accès à votre compte en banque.

chez vous, c’est 123456 ou motdepasse, et cela même s’il s’agit de l’accès à votre compte en banque. Des choses faciles à retenir : pourquoi s’embêter quand on peut choisir sa date de naissance, ou le nom de son animal de compagnie. Bien sûr, que des informations qui restent secrètes sur les réseaux…

pourquoi s’embêter quand on peut choisir sa date de naissance, ou le nom de son animal de compagnie. Bien sûr, que des informations qui restent secrètes sur les réseaux… Votre mot de passe vous suit partout : c’est simple, vous avez choisi un mot de passe, et vous l’utilisez sur tous vos comptes. Vous êtes sans peur !

c’est simple, vous avez choisi un mot de passe, et vous l’utilisez sur tous vos comptes. Vous êtes sans peur ! Vous êtes un adepte du pense-bête : pour ne pas les oublier, vous notez vos mots de passe dans les notes de votre téléphone, dans un carnet ou sur un bout de feuille volante. On persiste : vous n’avez peur de rien !

pour ne pas les oublier, vous notez vos mots de passe dans les notes de votre téléphone, dans un carnet ou sur un bout de feuille volante. On persiste : vous n’avez peur de rien ! Un mot de passe, c’est pour la vie : quand vous avez trouvé un mot de passe, vous n’en changez plus. Pour quoi faire ?

Nous sommes tous à même de comprendre les risques de ces mauvaises habitudes. Mais comment s’en prémunir ?

Nos conseils pratiques pour améliorer la sécurité de vos mots de passe

Pas de panique, il existe de nombreux conseils simples à appliquer pour renforcer ses mots de passe, et ainsi augmenter la sécurité de vos informations sensibles. On vous explique comment faire.

1. La définition d’un mot de passe solide

Concrètement, de quoi doit se composer un mot de passe solide ? Un bon mot de passe devrait être long d’au moins 12 caractères, et mélanger des lettres majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles. Bien sûr, ce mot de passe doit être unique, il ne doit pas contenir d’informations personnelles ni faire partie des mots de passe les plus courants. Si générer et retenir un mot de passe de la sorte vous semble compliqué, passez au conseil suivant.

2. La solution pour gagner du temps : le gestionnaire de mots de passe

Le gestionnaire de mots de passe est une application qui crée, enregistre et renseigne automatiquement vos mots de passe sécurisés. Il n’y a rien de plus simple ou de plus pratique. Grâce à un tel outil de gestion des mots de passe, vous n’avez à retenir qu'un seul mot de passe maître : celui qui donne accès à votre coffre-fort numérique. Une solution qui renforce drastiquement votre cybersécurité.

3. Faites un peu de ménage de temps en temps

Mieux vaut guérir que prévenir. Pour cela, pensez à supprimer les anciens comptes que vous n’utilisez plus. De même, rappelez-vous de modifier vos mots de passe régulièrement, et de les mettre à jour lorsqu’une fuite de données vous est signalée.

4. Optez pour ceinture et bretelles

En matière de sécurité, personne ne craint d’être “trop protégé”. Bien au contraire. Pour la cybersécurité, c’est la même chose. Nous vous conseillons donc d’activer la double authentification lorsqu’elle vous est proposée, une seconde couche de sécurité qui rend les piratages bien plus difficiles.

Et n’oubliez pas : ne partagez jamais vos mots de passe, même avec des personnes de confiance ! Si besoin, utilisez des outils de partage sécurisé.