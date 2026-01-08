Baptisée External Recipient Rate (ERR), la restriction avait pour objectif principal de renforcer la sécurité des services de messagerie de Microsoft 365. Une limite à 2 000 destinataires externes par jour pour les expéditeurs d'e-mails via Exchange Online.

Une limite envisagée qui est annulée

L'instauration de la limite ERR visait directement la lutte contre le spam et les abus. Microsoft entendait ainsi empêcher que ses serveurs ne soient utilisés pour des campagnes de phishing ou de diffusion massive d'e-mails non sollicités.

Une telle barrière technique a connu quelques réticences et sa généralisation vient finalement d'être annulée par Microsoft. Sa mise en œuvre n'entrera donc pas en vigueur.

" Vos retours comptent, et nous nous engageons à trouver des solutions qui équilibrent la sécurité et l'utilisabilité sans causer de perturbations inutiles. " Des usages légitimes, comme les campagnes marketing ou les notifications automatisées, auraient été fortement pénalisés.

Toutes les restrictions ne sautent pas

Le mode de calcul pour la limite a été décrié, de même que des solutions alternatives proposées par Microsoft.

Avec l'annulation de la limite ERR, les entreprises peuvent continuer leurs flux d'envoi d'e-mails en masse. Cependant, les autres restrictions restent d'actualité, notamment la limite globale de 10 000 destinataires par jour et par boîte de réception.

Microsoft indique en outre travailler sur des approches plus intelligentes et adaptatives qui protègent le service, tout en respectant les besoins opérationnels de ses clients.