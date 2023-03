Si la vie a réussi à apparaître sur Terre, peut-elle exister ailleurs dans l'Univers et si oui, où chercher pour la trouver ? A cette question, des chercheurs de l'Université de Californie suggère que celle-ci pourrait se situer dans les " Terminator Zones " de certaines exoplanètes.

Rien à voir avec les robots tueurs des films de science-fiction : il s'agit ici du terme anglais pour définir ces frontières entre face exposée à l'étoile et face à l'ombre pour les planètes qui montrent constamment la même face à leur étoile.

Entre les grandes chaleurs de la face toujours exposée et les froids éternels de la face sombre, la zone intermédiaire pourrait contenir une portion dans laquelle les conditions de température et de pression permettraient de maintenir de l'eau liquide en surface, et peut-être de la vie extraterrestre autour.

Beaucoup plus de cibles potentielles pour la quête de vie

Les chercheurs ont ciblé particulièrement ce type de planète car on le trouve autour des nombreuses étoiles dites naines M, moins lumineuses que le soleil, mais fréquentes dans notre univers observable.

C'est dans cette zone Terminator que l'on peut espérer trouver un endroit ni trop chaud ni trop froid où la vie pourrait potentiellement exister (si la planète se trouve elle-même en zone d'habitabilité de son étoile).

Les chercheurs ont réalisé des modélisations climatiques de ces zones spécifiques et en concluent qu'elles pourraient être supportables pour des organismes vivants. Leur étude veut ainsi élargir le champ de recherche de la vie extraterrestre et ne plus le cantonner à des planètes censées contenir de très vastes étendues d'eau.

La question de l'eau liquide

Les planètes avec zone Terminator pourraient accueillir des poches d'eau plus limitées, de type lac ou étang. Et là où les planètes couvertes d'océans n'offriraient qu'une atmosphère étouffante de vapeur d'eau, des planètes avec un sol rocheux à découvert seraient beaucoup moins impactées et offriraient de meilleures conditions pour abriter de la vie.

Toutefois, du fait même que ces zones d'habitabilité sont limitées aux petites portions de ces anneaux d'habitabilité, il faudra adapter les instruments de recherche de biosignatures, sachant qu'elles ne seront visibles que sur certains sites limités, et non sur l'ensemble de la planète en question. Cela reste une nouvelle piste à explorer pour trouver de la vie en offrant beaucoup plus de cibles potentielles.