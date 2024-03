Pendant l'espace d'une semaine, il sera possible d'observer à l'oeil nu l'apparition d'une nova dans notre ciel nocturne. Le phénomène est assez rare à l'échelle humaine, surtout dans les conditions qui se préparent.

Car il sera bel et bien possible de l'observer sans aucun instrument spécifique. La nova va se produire dans un système binaire composé de deux étoiles en orbite mutuelle. La première étoile est une naine blanche, ce qui correspond aux restes d'une ancienne étoile ayant épuisé presque l'intégralité de son carburant nucléaire. La seconde est une géante rouge, une étoile plus imposante qui arrive également en fin de vie.

Au fil des millions d'années, la proximité des deux étoiles a fait que la naine blanche accumule de la matière de la géante rouge, ce qui fait augmenter la chaleur et la pression jusqu'à amener prochainement à une gigantesque explosion thermonucléaire.

Cette explosion de l'étoile est appelée Nova, en l'occurrence, il s'agira de la nova T Coronae Borealis, et lors de l'explosion elle devrait dégager une lumière très intense. Dans les faits, l'explosion a déjà eu lieu puisque le système binaire se situe à 3000 années-lumière de nous, dans la constellation de la Couronne boréale.

Le phénomène débouchera donc sur un pic de luminosité avant l'apparition d'une nouvelle étoile entre avril et mai 2024. L'éclat de la nova devrait être visible sur plusieurs jours.

Notons qu'il s'agit là d'une Nova récurrente : les deux étoiles continuent d'exister et de s'échanger de la matière pour produire une nova environ tous les 80 ans.