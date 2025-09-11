L'Univers vient de nous envoyer un signal qui laisse les astronomes perplexes. Le 2 juillet dernier, une explosion de rayons gamma, baptisée GRB 250702B, a été détectée.

Loin d'être un événement banal, ce signal cosmique se distingue par deux caractéristiques totalement inédites. Il s'est répété plusieurs fois et a duré près d'une journée entière. Une anomalie qui remet en question des décennies d'observations.

Un signal qui brise les codes

Les sursauts gamma (GRB ; Gamma ray burst) sont les événements électromagnétiques les plus énergétiques de l'Univers, marquant la mort d'une étoile massive ou sa destruction par un trou noir. Ces événements sont brefs, de quelques millisecondes à quelques minutes, et surtout, uniques.

« Les sursauts gamma ne se répètent jamais, car l'évènement qui les produit est dévastateur », souligne Antonio Martin-Carrillo, astronome à l'University College de Dublin en Irlande et co-auteur d'une étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters.

Or, GRB 250702B a duré 100 à 1000 fois plus longtemps que la normale et a été observé à plusieurs reprises. Du jamais vu en 50 ans de surveillance du ciel.

Une source bien plus lointaine que prévu

Dans un premier temps, la communauté scientifique pensait que cette étrange explosion provenait de notre propre Voie lactée. Mais pour en avoir le cœur net, les chercheurs ont pointé le Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire européen austral (ESO) vers la source.

« Le VLT a fondamentalement changé ce paradigme », déclare l'astronome Andrew Levan, astronome à l'université Radboud aux Pays-Bas. Les observations, confirmées ensuite par le télescope spatial Hubble, ont révélé que la source était extragalactique.

Ce détail est loin d'être anodin. Situé dans une autre galaxie à des milliards d'années-lumière, l'événement est donc considérablement plus puissant qu'imaginé.

Entre étoile massive et trou noir atypique

Le mystère reste entier. Aucun scénario connu ne colle parfaitement. Avec l'effondrement d'une étoile massive, un tel événement ne devrait durer que quelques secondes. Si c'est le cas, ce serait « un effondrement comme nous n'en avons jamais vu auparavant », souligne Andrew Levan.

Une autre piste mène à une étoile déchiquetée par un trou noir. Pour expliquer les particularités du signal, il faudrait une étoile très inhabituelle détruite par un trou noir encore plus étrange. L'hypothèse privilégiée, bien que non confirmée, pointe vers la destruction d'une naine blanche par un trou noir de masse intermédiaire, un type d'objet encore mal compris.

Les télescopes, dont le télescope spatial James Webb, continuent de surveiller la zone pour tenter de percer le secret de l'explosion cosmique hors norme.