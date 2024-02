C'est un fait : avec la transformation des méthodes de travail et la démocratisation des outils électroniques, nous passons de plus en plus de temps devant les écrans.

Qu'il s'agisse de se divertir ou de travailler, passer plus de 7 heures par jour devant un écran concerne désormais 50% des Français. Et cela n'est pas sans conséquences pour l'organisme avec des effets néfastes que l'on connait désormais bien, et d'autres que l'on découvre progressivement.

Les effets de la lumière bleue sont nombreux : fatigue des muscles oculaires, fatigue visuelle, sécheresse oculaire, picotements, maux de tête troubles de la vision, photosensibilité, mais également affection à long terme de la concentration et de la mémoire, perte de performances, difficulté d'endormissement...

L'augmentation du temps d'exposition entraine également d'autres perturbations annexes : diminution de l'exercice physique, sédentarisation... Autant de facteurs qui entrainent souvent le développement de maladies chroniques diverses.

Selon une étude menée par l'Association américaine d'optométrie et l'Institut d'économie Deloitte, cette surexposition a une répercussion sur la santé et l'économie des pays. On considère ainsi que le temps d'écran excessif couterait 73 milliards de dollars aux États-Unis (perte de productivité, couts des soins médicaux...), un chiffre impressionnant qui passe à 151 milliards de dollars par an en considérant le temps d'écran excessif non géré, c'est-à-dire sans consultation régulière d'un optométriste ou ophtalmologue.

Ainsi, pour les utilisateurs qui ne sont pas en mesure de diminuer ce temps d'exposition, il existe malgré tout quelques bonnes pratiques à mettre en oeuvre selon les médecins. 5 ressortent principalement pour aider à éviter, limiter ou retarder l'apparition des effets néfastes:

Réduire le nombre d'écrans utilisés : le docteur Ronald Benner indique que la multiplication des écrans amène à sur solliciter le système visuel des utilisateurs. En limitant leur nombre, la fatigue oculaire serait également réduite.

Adopter le bon matériel et la bonne posture : une étude de Penn Medecine indique qu'une chaise de qualité et une posture adaptée permettent de limiter les effets des écrans. L'idéal est d'avoir les genoux à 90° avec les pieds à plat sur le sol ou un repose-pied, un clavier plus bas que les coudes, une assise droite ainsi qu'une distance entre les yeux et les écrans situés entre 50 et 70 cm.

L'éclairage : la luminosité de l'écran doit correspondre à la luminosité globale de la pièce dans laquelle on se situe. Un écran trop lumineux a tendance à accélérer la fatigue oculaire, tout comme un écran trop peu lumineux. En outre il est important que l'environnement soit également assez lumineux, sans toutefois multiplier les reflets sur l'écran.

Faire des pauses : il est recommandé de faire régulièrement des pauses de 5 à 10 minutes toutes les heures. Détourner son regard des écrans pour regarder à l'extérieur, ou prendre l'air est une bonne solution. En profiter pour se mettre en mouvement est également conseillé.