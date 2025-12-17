Dans un communiqué, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) dit prendre acte de la mise à jour par la société Blackview du téléphone portable Shark 8, afin de respecter la valeur limite de DAS localisé tête.

Le DAS (débit d'absorption spécifique) permet de quantifier la partie de l'énergie transportée par les ondes électromagnétiques qui est absorbée par le corps humain. Le DAS localisé tête correspond à l'usage du téléphone à l'oreille, en conversation vocale.

Avant la correction grâce à une mise à jour, le DAS localisé tête du Blackview Shark 8 avait été mesuré à 3,74 W/kg, soit au-dessus de la valeur limite réglementaire qui est de 2 W/kg. Évalué au contact de la tête, il a désormais été ramené à 0,559 W/kg.

Une affaire réglée en toute discrétion

Le correctif publié par Blackview est donc particulièrement efficace, même s'il n'y avait pas véritablement de risque sanitaire au préalable. Le firmware salvateur est SHARK8_EEA_M9905A_V1.0_20250723V13. Il remplace le firmware SHARK8_EEA_M9905A_V1.0_20231116V08.

La mise à jour doit être automatique. À défaut, l'ANFR enjoint les propriétaires de l'appareil concerné à procéder à une mise à jour manuelle.

Grâce à la mise à jour, l'ANFR décrète " la fin des non-conformités constatées sur les équipements actuellement sur le marché, ainsi que ceux déjà commercialisés. "