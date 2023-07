F-Zero est une franchise populaire chez les fans de Nintendo qui n'a plus connu de nouvel épisode depuis F-Zero GX sorti sur Nintendo Gamecube en 2003. Après 20 années d'abandon, il se murmurait qu'un remake du dernier opus était en préparation sur Switch, mais finalement il n'en serait rien.

C'est Takaya Imamura, designer de F-Zero GX qui a donné quelques compléments d'informations sur la situation dans une interview accordée à Video Games Chronicle.$

F-Zero abandonné au profit de Mario Kart ?

Selon lui, Nintendo aurait recentré ses activités, et ce depuis plusieurs années, sur des projets plus rentables. Ainsi, F-Zero aurait été délaissé parce que les dernières ventes n'auraient pas collé aux attentes.

Mais plus globalement, un nouveau F-Zero n'aurait tout simplement pas de sens dans la stratégie globale de Nintendo actuelle : Mario Kart est actuellement le jeu de course le plus populaire sur Switch et développer un nouveau F-Zero représenterait des investissements considérables. On a vu qu'il suffisait à Nintendo de ressortir un ancien Mario Kart puis de proposer des packs de circuits additionnels pour générer des fortunes avec un investissement en moyens, argent et temps minimum...

Même si l'on a pu voir quelques prises de risques avec le retour de la franchise Metroid sur Switch, il y avait une véritable place à prendre dans le catalogue de Nintendo, ce qui n'est pas vraiment le cas du côté des jeux de courses Arcade. En clair, Nintendo préfère limiter l'offre pour s'assurer d'un suivi et d'une certaine rentabilité plutôt que s'éparpiller, quitte à abandonner des franchises pourtant cultes.