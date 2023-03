Les remakes ont le vent en poupe et font vendre : il n'y a qu'à voir Capcom et les remakes de ses différents épisodes de Resident Evil pour s'en convaincre. Et même si Nintendo est connu pour avoir tendance à rééditer en boucle certains de ses jeux, il y a certaines franchises pourtant populaires qui tombent dans l'oubli.

F-Zero : le remaster en préparation ?

C'est le cas de F-Zero qui pourrait toutefois avoir la chance de profiter d'un remaster (ou remake) à en croire les dernières rumeurs en date. La rumeur est lancée par NateTheHate, un leaker bien connu des joueurs qui évoque la sortie d'un nouveau F-Zero pour 2023. Rumeur confirmée récemment par la chaine YouTube Nintendo Prime qui indique que Next Level Games serait aux commandes d'un remaster de F-Zero GX, le titre initialement sorti sur GameCube en 2001.

Ce pourrait être une bonne nouvelle pour la franchise qui renaitrait ainsi de ses cendres, qui plus est sous la houlette d'un studio qui a connu de forts succès récents avec Mario Strikers et Luigi's Mansion.