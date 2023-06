xTool est un acteur qui compte sur le marché de la gravure laser et la marque continue d'étendre son influence avec une orientation grand public haut de gamme. Récemment, la marque annonçait le P2, une station de découpe et gravure laser CO2 d'une puissance de 55 W avec un étonnant système de passage et coulisses pour graver des pièces de très grandes dimensions.

Cette fois la marque revient avec le F1, un dispositif à l'opposée : le module laser se veut à la fois très compact et ultra rapide et s'oriente davantage vers les projets de gravure aux dimensions plus modestes, avec malgré tout la possibilité d'étendre la surface via un ingénieux système "slide" pour une zone de travail étendue de 115*400 mm. Pesant 4,6 kg, sa surface de travail de base est de 115 * 115 mm.

La station s'oriente vers les démonstrations et la gravure en mobilité : chez un client, sur un marché, ou plus globalement pour les utilisateurs ne disposant pas d'énormément de place.

Pour séduire, le F1 n'en oublie pas la polyvalence et xTool a réussi le tour de force d'y intégrer deux modules laser : infrarouge 1064 nm 2 W pour le métal et les matières transparentes, et diode bleue 455 nm 10 W pour le bois, l'acrylique, certains métaux, la pierre, céramiques... Le fabricant revendique la possibilité de graver plus de 300 matérieux différents.

xTool revendique une vitesse de gravure de 4000 mm/s avec une précision de 0,00199 mm. On peut ainsi espérer de la gravure très haute résolution avec une qualité photo HD (jusqu'à 1270 dpi). Les capacités de découpe sont également au rendez-vous avec jusqu'à 8 mm de bois et 5 mm d'épaisseur d'acrylique. La vitesse de gravure est obtenue par un module laser associé à un jeu de miroirs galvanométriques articulés. Le focus peut être réglé via une molette pour ajuster la distance et jouer sur l'épaisseur du laser. Il suffit par ailleurs de définir l'épaisseur de la surface à graver pour que la tête, motorisée, ajuste automatiquement sa hauteur.

De par son aspect transportable, le F1 se veut également portable : il est possible de le maintenir à la main sur la surface que l'on souhaite graver : mur, toile, barbecue...

Le xTool F1 est compatible avec le xTool Creative Space sur PC, tablette et smartphone (sous Android, iOS, Windows et macOS), gère le WiFi et possède une prise USB. Il supporte de nombreux formats de fichiers comme SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP,...

Le F1 est également compatible avec une station de filtration vendue séparément, pour une extraction efficace de la fumée et des odeurs désagréables, mais aussi avec le rotary tool RA2 Pro qui permet de graver des verres et cylindres, mais également la base "Slide" qui permet de faire coulisser les pièces automatiquement sur un axe horizontal pour de la gravure en série ou des gravures plus imposantes (jusqu'a 115x400 mm).

Le graveur laser xTool F1 est disponible au prix officiel de 2049 € sur le site de la marque, mais vous pourrez le trouver actuellement en promotion à seulement 1487 € pour sa précommande avec une expédition à partir de la mi juillet, et avec en prime la livraison gratuite DHL en quelques jours depuis l'Allemagne.