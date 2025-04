Le F8 SSD Plus présenté par TerraMaster est un véritable ovni : sous les dimensions d'un simple disque dur connecté se cache en fait un NAS complet doté de 8 emplacements SSD.

Le NAS ainsi proposé se veut ultra compact sans rogner sur la capacité de stockage ni les performances ou même les capacités d'évolution.

En interne, on trouve une plateforme animée par un processeur Intel Core i3 8 coeurs et 8 threads, associé à un composant graphique Intel UHD disposant de 32 unités d'exécution pour assurer un décodage matériel 4K et le chiffrement matériel AES-NI. À cela s'ajoutent 16 Go de RAM DDR5 cadencée à 4800 MHz, ainsi qu'un port Ethernet 10 Gbps.

Jusqu'à 64 To de stockage

Côté stockage, on trouve 8 emplacements M.2 pour autant de SSD NVMe 2250 clé M et une capacité de stockage pouvant atteindre 64 To. Capacité qui peut être étendue via l'interface USB 3.2 10 Gbps et le raccordement du boitier D8 Hybrid de la marque qui propose 4 baies 3.5 pouces pour jusqu'à 128 To supplémentaires.

Bien entendu, le NAS prend en charge les différents types de montages RAID (Single RAID, 0, 1, 5, 6, 10 ainsi que le format maison TRAID qui facilite l'expansion des grappes et la migration des données à chaud).

Le tout profite d'une installation sans outil pour une gestion rapide du NAS et des SSD comme de la RAM. Le F8 SSD Plus opère sous le dernier système d'exploitation de TerraMaster, TOS 6 à la fois accessible aux particuliers, mais également polyvalent et adapté aux PME et professionnels.

Grâce à son équipement et à ses performances, le F8 SSD Plus s'oriente autant vers le stockage personnel, l'automatisation des sauvegardes, que la virtualisation, l'hébergement de serveurs mail ou Web, ou la gestion d'un Cloud privé

Vous trouverez le TerraMaster F8 SSD Plus au tarif de 839,99 € sur le site officiel de la marque, mais également au même prix sur leur boutique hébergée chez Amazon.