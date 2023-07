Microsoft a comblé les fans lors de sa dernière conférence Xbox en officialisant la sortie prochaine de Fable 4, nouveau volet de son RPG mythique. Pourtant, depuis Fable 3 sorti fin 2010, la franchise n'a connu aucun nouveau volet malgré un succès colossal et une licence intimement liée au succès de la Xbox.

Fable 4 connait toutefois une période de trouble puisqu'un membre important de l'équipe de développement vient d'annoncer quitter le projet. Il s'agit d'Anna Megill, responsable narrative du RPG qui avait déjà travaillé sur Dishonored : Death od the Outsider, Control ou encore Avatar : Frontiers of Pandora chez Ubisoft.

Un membre important s'en va

Aucune raison n'est évoquée quant au départ, qui plus est, on ne sait pas à quel stade de développement se trouve Fable 4 mais il y a fort à parier que la narration n'a pas été bouclée et qu'il faudra donc s'attendre à la fois à des retards pour le jeu dans son ensemble, mais également quelques hésitations dans la narration.

Fable 4 est annoncé pour une sortie courant 2024, le titre a donc un peu plus d'un an encore pour remplir ses objectifs. La sortie se fera exclusivement sur Xbox Series et PC.