C'est plutôt une bonne nouvelle qui nous vient de Playground Games, le studio en charge du reboot de la saga Fable : le projet aurait récemment passé une étape cruciale.

C'est sur le profil de Vijay Gill, le producteur du studio que l'on a pu obtenir quelques informations sur le projet : il indique ainsi qu'il organise désormais des sessions régulières de jeu et des tests builds pour Fable.

Fable Remake : les tests sont déjà lancés

Alors que beaucoup attendaient un Fable 3, c'est finalement un reboot complet de la saga qui se prépare. La franchise lancée en 2004 par Peter Molyneux s'est rapidement imposée comme un appui de choix pour Microsoft et sa Xbox. L'action RPG proposait un univers dense et un scénario permettant de façonner et de faire dérouler la vie de son personnage principal dont les caractéristiques et l'apparence évoluaient au fil du temps en fonction des actions menées par le joueur.

Les précisions concernant les tests sont plutôt encourageantes pour l'avenir du jeu qui approcherait ainsi de la fin de son développement. Reste à savoir quand Microsoft évoquera plus largement son titre.