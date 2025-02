Les fans de la saga Fable devront s'armer d'un peu plus de patience. Craig Duncan, le patron des Xbox Game Studios, vient d'annoncer que le très attendu reboot de la franchise ne verra finalement pas le jour avant 2026. Un coup dur pour les joueurs qui espéraient retrouver l'univers enchanteur d'Albion dès cette année. Mais tout n'est pas perdu : pour faire passer la pilule, Microsoft a dévoilé des extraits de gameplay inédits qui laissent entrevoir un jeu très soigné et bien dans l'esprit de la franchise.

Un report nécessaire pour peaufiner l'expérience

Initialement prévu pour 2025, Fable s'autorise donc une année supplémentaire dans les fourneaux de Playground Games. Craig Duncan justifie ce report par la volonté de "créer le meilleur jeu possible". Une décision qui, bien que frustrante pour les joueurs, témoigne de l'ambition du studio derrière la série Forza Horizon.

Ce délai supplémentaire permettra aux développeurs de peaufiner les nombreux aspects du jeu avec la promesse d'un immense monde ouvert pour Albion, un système de combat pertinent et intéressant, de nombreuses interactions avec les PNJ ainsi que des quêtes annexes offrant une narration poussée véritablement immersive pour les joueurs.

Rappelons que ce reboot de Fable est en développement depuis au moins 2020, date de son annonce officielle et qu'il aura fallu patienter plusieurs années avant d'avoir des premiers visuels.

Un aperçu alléchant du gameplay

Pour faire patienter les fans, Microsoft a dévoilé quelques extraits de gameplay en version pré-alpha. Ces séquences, bien que courtes, donnent un premier aperçu prometteur du jeu et mettent en avant des décors très enchanteurs, présentent certaines mécaniques de combat ou encore un personnage qui chevauche des montures.

Une vidéo qui rassure quant au respect de l'univers original de la franchise, assez coloré et particulièrement vivant, avec tout ce que l'on attend de Fable, à savoir un monde assez vaste et fantastique, des combats, de la magie, de l'humour et une histoire à même de captiver les joueurs sur de longues heures, ainsi qu'un scénario à plusieurs embranchements et des choix ayant un véritable impact sur le personnage, son image, mais également l'ensemble de l'univers d'Albion.

Un planning Xbox chamboulé

Reste que le rapport aura des conséquences pour Microsoft. Le titre devait être la sortie majeure de la marque sur cette fin d'année 2025, elle laissera donc un vide qu'il faudra absolument combler.

Microsoft pourrait ainsi mettre les bouchées doubles pour proposer rapidement des nouvelles d'un prochain volet de Call of Duty, Forza Horizon, ou encore accélérer The Outer Worlds 2. En parallèle, si Microsoft venait à se retrouver en manque d'exclusivité, la marque pourrait miser plus largement sur des portages à destination de la PlayStation 5 et de la Switch 2. fable xbox gameplay albion report 2026