Meta annonce le déploiement de nouveaux outils sur Facebook, Instagram et Messenger. Ils entrent notamment dans le cadre du contrôle parental et pour aider les parents à accompagner leurs enfants - et en l'occurrence adolescents - avec l'utilisation des réseaux sociaux.

Après Instagram, la supervision parentale signe son arrivée sur Messenger. Elle repose sur un consentement mutuel et permet aux parents de voir l'activité de leurs adolescents sur la plateforme de messagerie… sans pour autant pouvoir lire leurs messages.

Les parents peuvent par contre avoir connaissance du temps passé sur la messagerie et définir les paramètres de l'application. En parallèle, la supervision parentale sur Instagram s'enrichit, par exemple avec la possibilité de voir la liste des abonnés en commun entre les comptes des adolescents et des parents.

Dans un pays comme la France, la supervision parentale sur Messenger n'est pas immédiatement disponible. Avant de toucher d'autres pays, le déploiement concerne d'abord les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni.

Gestion du temps passé sur Facebook et Instagram

Pour la gestion du temps passé, l'outil invitant à faire une pause sur Instagram est désormais de la partie sur Facebook. Les adolescents auront ainsi droit à des notifications en rapport et pour définir des limites quotidiennes quand ils dépassent 20 minutes sur l'application. Meta évalue en outre une solution sur Instagram pour suggérer aux adolescents de fermer l'application s'ils font défiler des Reels pendant la nuit.

Introduit sur Instagram, le mode silencieux va être accessible partout dans le monde. Il doit aider les utilisateurs à se concentrer en définissant des limites avec leurs amis et les personnes qui les suivent. En plus de l'arrêt des notifications et d'un statut en ligne idoine, une réponse automatique est envoyée à l'expéditeur d'un message direct.

Contre les interactions indésirables

Sur Instagram et sur Messenger, Meta souligne également le lancement de nouveaux outils dans le but de limiter les interactions indésirables sur les messages privés.

" Avant de pouvoir adresser un message à quelqu'un qui ne les suit pas, les utilisateurs doivent envoyer une invitation pour avoir la permission de se connecter. " Meta ajoute que les personnes peuvent envoyer une seule invitation à la fois. Elles ne peuvent plus en envoyer jusqu'à ce que le destinataire accepte l'invitation.

Pour le cas spécifique de la France, Meta inaugure en outre le Campus des Parents. Une initiative de formation visant à sensibiliser les parents aux outils de protection en ligne sur les plateformes du groupe.