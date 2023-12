Le lien entre Facebook et Instagram avait été établi en 2019 , Meta (qui n'existait pas encore) permettait ainsi une connexion entre les deux réseaux sociaux et il devenait ainsi possible de lancer Messenger pour échanger par texte avec les utilisateurs d'Instagram, sans avoir à changer de plateforme. Le choix était devenu évident, logique, pratique...

Meta coupe les communications entre Facebook et Instagram

Mais à compter de la mi-décembre, ce ne sera plus le cas : Meta a fait le choix de séparer ses réseaux sociaux et il ne sera plus possible de lancer de nouveaux appels ou conversations textuelles depuis un compte Facebook vers Instagram. Même les discussions déjà ouvertes seront basculées en lecture seule et il ne sera plus possible d'envoyer de messages.

Il s'agit donc d'un retour 4 années en arrière pour les utilisateurs qui seront ainsi de nouveau séparés, et cela implique également de devoir multiplier les supports pour échanger avec les communautés.

Meta n'a pas expliqué ce choix qui pourrait être en lien avec le DMA en Europe qui impose une interopérabilité entre les grandes plateformes de messageries. Il pourrait ainsi s'agir d'un premier pas vers une ouverture plus large à une messagerie globale qui permettrait aux utilisateurs de communiquer à travers plusieurs plateformes comme à l'époque de Trillian Messenger qui proposait de concentrer plusieurs comptes utilisateurs (MSN Messenger, ICQ, Yahoo Messenger, Google Talk, Skype...)pour regrouper le tout dans une messagerie unique.